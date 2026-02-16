Política

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Según dicen no se habrían cumplido unos acuerdos pactados recientemente.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 9:48 a. m.
Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá.
Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

Cientos de personas se instalaron desde las últimas horas en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Se trata de por lo menos unas 700 personas de comunidades del Cauca que le hacen un llamado al Gobierno nacional.

Desde Aconc, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, reclamaron que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo compromisos que se habían hecho previamente.

Aconc reúne a 43 consejos comunitarios que se unieron a este llamado. Según dicen, en sus territorios hoy no habría “garantías para la vida”. “Los acuerdos firmados no se cumplen. Y la presencia institucional es inexistente. Esta ausencia del Estado ha puesto a nuestras comunidades en riesgo permanente”, dijeron desde esa asociación.

Las directivas de la Universidad Nacional confirmaron la presencia de las comunidades en el campus. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por eso, anunciaron que se manifestarían para reclamar por esos hechos. Aclararon que no participarán de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para el próximo jueves. Aunque reconocieron que han respaldado las reformas del Gobierno, que en esta ocasión tienen otra agenda paralela.

Los miembros de las comunidades se instalaron en la Concha Acústica de la institución educativa, pero eso ha generado polémica porque, al parecer, no se habría presentado la solicitud a las directivas para estar allí.

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, se refirió a esos hechos. El funcionario confirmó la llegada de los representantes de esta comunidad. Mencionó que en diciembre tenían una reunión programada, pero que no se pudo dar por problemas de orden público y el cierre de vigencia fiscal.

“Ya tenemos reunión a las 2 de la tarde con ellos en la Defensoría del Pueblo. Estará encabezada por la ANT y otras entidades, Ministerio de Salud, Hacienda y otros, para atender sus reclamaciones y poder seguir adelante con la agenda que con ellos hemos montado. El gobierno del cambio cumple y avanza con los consejos comunitarios”, dijo el funcionario.

Universidad Nacional
Los integrantes de las comunidades llegaron en buses hasta el lugar. Foto: Catalina Olaya

No se trata de la primera vez que llegan comunidades para manifestarse en Bogotá y que se instalan en el campus universitario. El año pasado se registró la llegada de unos 20.000 indígenas que se asentaron durante varios días allí para hacer reclamos a entes gubernamentales. En ese entonces, las directivas de la universidad, varios miembros del cuerpo académico y estudiantes reclamaron por las afectaciones que ese hecho estaba generando en su proceso académico.

Incluso, en videos quedó registrado cómo varios estudiantes y profesores le reclamaban a los indígenas por tomarse varios de los edificios de la sede de la universidad.

