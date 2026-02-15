Política

Petro convoca nuevas movilizaciones en Colombia en defensa del salario mínimo: fecha, horarios y puntos de concentración

El mandatario manifestó que en la noche de este domingo hablará en alocución presidencial sobre el salario vital.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en Colombia.
El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en Colombia. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que este domingo, 15 de febrero, a las 7 de la noche, se dirigirá al país en una nueva alocución presidencial, en la cual hablará sobre la suspensión provisional del Consejo de Estado al decreto del salario mínimo para 2026.

“Hoy a las 7 p. m. hablo por la televisión sobre el salario vital”, escribió el mandatario colombiano en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también hizo un llamado a los colombianos para una nueva movilización.

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

La alocución presidencial ya la había confirmado con anterioridad el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien invitó a los colombianos a que se conecten a la transmisión a través de las redes sociales.

Sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que aumentó el salarió mínimo en 23 % para 2026, ya se había referido Petro.

Política

Pablo Bustos, director de Red de Veedurías, denuncia a la senadora Berenice Bedoya por presuntamente pedir coimas a asesor de UTL

Política

Petro acepta propuesta del ELN para verificar su “desconexión” con el narcotráfico y pide erradicación masiva en el Catatumbo

Política

“El uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca”: el llamado que hace el representante Juan Espinal para el 8 de marzo

Política

Roy Barreras y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “El próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

Política

¿Iván Cepeda es de izquierda radical? Roy Barreras hace una radiografía del candidato presidencial del petrismo

Política

Roy Barreras cuestiona “el exceso de ingenuidad” de Petro en la paz total: “Permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos”

Política

Ministra de Cultura rompe el silencio y se pronuncia tras escándalo por contratos que firmaron su mamá y su hermano con el Gobierno

Nación

Mauricio J. Gaona advierte todo lo que se juega Colombia en las urnas este 2026: 10 frases impactantes sobre lo que podría venir

Nación

Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

Confidenciales

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

Por medio de sus redes sociales, el jefe de Estado señaló el pasado viernes que mientras se toma una decisión de fondo frente al decreto, “el salario mínimo vital decretado se mantiene” y el “empresariado debe pagar la quincena”.

Advirtió que el Ministerio del Trabajo “tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”, para que los trabajadores reciban sus pagos.

Antonio Sanguino también anunció que este lunes, 16 de febrero, el Ministerio del Trabajo convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio.

Sobre esto también se refirió el mandatario colombiano en su más reciente mensaje, en el que manifestó que “el lunes espero resultados de la reunión de concertación”, la cual citó el ministro del Trabajo a las 10 de la mañana.

Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

Además, indicó que “razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra” para responder ante la solicitud que hizo el Consejo de Estado, que ordenó la expedición de un nuevo decreto.

De acuerdo con el alto tribunal, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un plazo de ocho días calendario, debe expedir y publicar un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo.

“La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs. productividad laboral, nos da la razón (sic)”, escribió Petro.

Finalmente, el jefe de Estado convocó a los colombianos para el próximo jueves 19 de febrero, a las 4 de la tarde, para que salgan a todas las plazas públicas del país a defender el salario mínimo.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en Colombia.

Petro convoca nuevas movilizaciones en Colombia en defensa del salario mínimo: fecha, horarios y puntos de concentración

Pablo Bustos y Berenice Bedoya.

Pablo Bustos, director de Red de Veedurías, denuncia a la senadora Berenice Bedoya por presuntamente pedir coimas a asesor de UTL

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre propuesta del líder del ELN, Antonio García.

Petro acepta propuesta del ELN para verificar su “desconexión” con el narcotráfico y pide erradicación masiva en el Catatumbo

Juan Espinal

“El uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca”: el llamado que hace el representante Juan Espinal para el 8 de marzo

Roy Barreras.

Roy Barreras y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “El próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.

¿Iván Cepeda es de izquierda radical? Roy Barreras hace una radiografía del candidato presidencial del petrismo

El precandidato presidencia Roy Barreras habló sobre la paz total del gobierno de Gustavo Petro.

Roy Barreras cuestiona “el exceso de ingenuidad” de Petro en la paz total: “Permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos”

Yannai Kadamani Fonrodona, nueva ministra (e) de Cultura

Ministra de Cultura rompe el silencio y se pronuncia tras escándalo por contratos que firmaron su mamá y su hermano con el Gobierno

Roy Barreras y Abelardo de la Espriella

“Abelardo promete la muerte” y “dividiría a Colombia de forma muy dolorosa”, dice Roy Barreras en entrevista con SEMANA

El hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón junto al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Noticias Destacadas