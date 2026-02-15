Petro convoca nuevas movilizaciones en Colombia en defensa del salario mínimo: fecha, horarios y puntos de concentración

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que este domingo, 15 de febrero, a las 7 de la noche, se dirigirá al país en una nueva alocución presidencial, en la cual hablará sobre la suspensión provisional del Consejo de Estado al decreto del salario mínimo para 2026.

“Hoy a las 7 p. m. hablo por la televisión sobre el salario vital”, escribió el mandatario colombiano en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también hizo un llamado a los colombianos para una nueva movilización.

La alocución presidencial ya la había confirmado con anterioridad el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien invitó a los colombianos a que se conecten a la transmisión a través de las redes sociales.

Sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que aumentó el salarió mínimo en 23 % para 2026, ya se había referido Petro.

Por medio de sus redes sociales, el jefe de Estado señaló el pasado viernes que mientras se toma una decisión de fondo frente al decreto, “el salario mínimo vital decretado se mantiene” y el “empresariado debe pagar la quincena”.

Advirtió que el Ministerio del Trabajo “tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”, para que los trabajadores reciban sus pagos.

Antonio Sanguino también anunció que este lunes, 16 de febrero, el Ministerio del Trabajo convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio.

Sobre esto también se refirió el mandatario colombiano en su más reciente mensaje, en el que manifestó que “el lunes espero resultados de la reunión de concertación”, la cual citó el ministro del Trabajo a las 10 de la mañana.

Además, indicó que “razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra” para responder ante la solicitud que hizo el Consejo de Estado, que ordenó la expedición de un nuevo decreto.

De acuerdo con el alto tribunal, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un plazo de ocho días calendario, debe expedir y publicar un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo.

“La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs. productividad laboral, nos da la razón (sic)”, escribió Petro.

Finalmente, el jefe de Estado convocó a los colombianos para el próximo jueves 19 de febrero, a las 4 de la tarde, para que salgan a todas las plazas públicas del país a defender el salario mínimo.