Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

Este viernes 13 de febrero y luego de que el Gobierno nacional recibió un fuerte golpe por una medida que adoptó al finalizar el 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje que no pasó desapercibido.

En el post, el mandatario colombiano reveló la cifra que realmente debería tener el “salario mínimo vital”, el cual, para sorpresa de muchos colombianos, debería superar los $2.000.000.

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

“El doctor en economía y profesor de la Universidad de Denver, Daniel Ossa, presenta este estudio sobre la relación entre la productividad laboral y el salario real”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Desde el año 2002, en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional C-187 del año 1999, se separan las tasas de productividad laboral y en el salario real en favor de la productividad y no del salario”.

“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, subrayó Gustavo Petro.

El Consejo de Estado tomó la decisión de suspender de manera provisional el decreto que expidió Petro sobre el salario mínimo para 2026, el cual se fijó en 23 %.

Esa determinación del alto tribunal desató una ola de reacciones en el Gobierno nacional. Fue el caso del ministro del Interior Armando Benedetti, quien manifestó que se interpondrá un recurso de reposición.

“Estamos jodidos: Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores; la Corte Constitucional no deja que se les impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos. Y el Congreso también hizo parte de esto. Solo el gobierno de @petrogustavo, elegido por el pueblo, quiere lo contrario”, expresó el alto funcionario del Gobierno.

Sumado a ello, en un anterior mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro, hizo un llamado al sector empresarial del país: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.

“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del consejo de estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia. Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone en el texto completo de la sentencia de la corte constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia”, insistió el mandatario colombiano.

Y agregó: “Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que, por decisión unilateral del gobierno, se convoca para establecer diálogo y acuerdo antes del decreto transitorio. Es un pacto por la vida lo que se ha propuesto. El expresidente Uribe dice que lo que se quiere es que no vengan más impuestos y que no están en desacuerdo en el tema del salario vital”.

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

“Pues es un avance; los impuestos en la emergencia económica van en contra de la acumulación de rentas, dado que estos acaban la ganancia y salarios productivos y estancan la economía, y dado que es imprescindible reducir el déficit primario. Así que un pacto por la vida y la producción es posible”, concluyó.