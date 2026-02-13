Política

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

El Consejo de Estado tomó una decisión que golpeó el incremento decretado por el Gobierno.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 6:40 p. m.
Paloma Valencia lanzó propuesta en medio del golpe que recibió el decreto del salario mínimo.
Paloma Valencia lanzó propuesta en medio del golpe que recibió el decreto del salario mínimo.

Frente a la incertidumbre que se generó en el país por la determinación que tomó el Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto del aumento del salario mínimo, se conoció una propuesta que llamó la atención.

La lanzó la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, quien hizo un llamado a los empresarios para que anuncien de manera oficial que dejarán en firme el pago del salario mínimo con el 23 % de aumento.

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

“Le pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7 % sin importar el resultado en el Consejo de Estado”, afirmó Valencia, quien también hace parte de la Gran Consulta por Colombia.

Frente a la determinación del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, también hizo un llamado al gremio empresarial del país.

“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El Ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia”, dijo el presidente.

El mandatario colombiano también afirmó: “Pondremos unos recursos para que se aclare el auto, porque el magistrado no pone en el texto completo de la sentencia de la corte constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la Constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia. Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que, por decisión unilateral del gobierno, se convoca para establecer diálogo y acuerdo, antes del decreto transitorio”.

Gobernador de Antioquia frente a decisión de salario mínimo: “Si la riqueza se pudiera decretar, manejar la economía sería fácil”

“Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto. El expresidente Uribe dice que lo que se quiere es que no vengan más impuestos y que no están en desacuerdo en el tema del salario vital. Pues es un avance; los impuestos en la emergencia económica van en contra de la acumulación de rentas, dado que estos acaban la ganancia y salarios productivos y estancan la economía. Así que un pacto por la vida y la producción es posible”, recalcó.

