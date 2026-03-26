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Enrique Cabrales anuncia proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales en menores de 14 años

El senador del Centro Democrático aseguró que es una forma de combatir el acoso.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 3:27 p. m.
El senador Enrique Cabrales radicará un proyecto de ley que busca prohibir el uso de las redes sociales en menores de 14 años.
El senador Enrique Cabrales radicará un proyecto de ley que busca prohibir el uso de las redes sociales en menores de 14 años. Foto: Guillermo Torres /Semana

El senador Enrique Cabrales anunció la radicación de un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años, asegurando que es una forma de proteger su salud mental, su desarrollo integral y fortalecer a la familia colombiana.

Ese control se haría mediante mecanismos de verificación de edad por parte de las plataformas digitales, llevaría a la eliminación de cuentas de menores sin autorización parental e instaría a desarrollar herramientas eficaces de control para padres y cuidadores.

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“En Colombia no podemos seguir mirando para otro lado. Este no es un debate nuevo; desde el año pasado radicamos en el Congreso un proyecto de ley para regular y mitigar el uso de redes sociales. Hoy damos un paso firme, radicaremos una iniciativa para prohibirlas en menores de 14 años, porque entendemos el riesgo real que enfrentan nuestros niños y adolescentes”, consideró.

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El proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años también pretende combatir el acoso digital, el abuso, la exposición a contenidos inapropiados y el reclutamiento ilegal de menores a través de plataformas digitales.

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