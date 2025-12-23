Confidenciales

Enrique Cabrales propone debate de control político contra minHacienda por decreto de emergencia económica

Cada vez son más voces del Congreso de la República las que piden acciones inmediatas frente al decreto.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 11:05 p. m.
Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático
Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático Foto: Cortesía

El decreto con el que el Gobierno nacional declaró emergencia económica por 30 días sigue generando reacciones. Esta vez, Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, propuso un debate de control político al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por la decisión.

De acuerdo con Cabrales, el mandatario colombiano “pretende imponer más impuestos a las familias colombianas en plena Navidad”.

“Esto es inaceptable. Aprovechan la temporada de vacaciones para pasar un decreto abusivo, sin debate y a espaldas del país”, escribió el senador uribista en su cuenta de X.

Frente a la decisión, aseguró que “necesitamos un control político inmediato al ministro de Hacienda. Petro, no sea irresponsable, no juegue con el bolsillo de los colombianos”.

De cambio en cambio

Cada vez son más voces del Congreso de la República las que piden acciones inmediatas frente al decreto.

Un ejemplo es Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, que le solicitó a Lidio García, presidente del Congreso, convocar una plenaria del Senado para ejercer control político a la declaratoria.

