Nación

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

La Sala Plena tomó la decisión después de una atípica reunión que se dio este martes 23 de diciembre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 7:39 p. m.
Corte Constitucional se pronuncia
Corte Constitucional se pronuncia Foto: Corte Constitucional

Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional decidieron dejar la revisión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro para el próximo 10 de enero, fecha en que finaliza la vacancia judicial en Colombia.

Por más de cuatro horas, los magistrados estuvieron discutiendo si era prioritario citar una sesión extraordinaria en los próximos días, después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró ese estado de excepción.

Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Sin embargo, la conclusión de ese encuentro atípico es que el control de constitucionalidad sobre la emergencia y los decretos que salgan de ella se harán apenas se reanude la actividad judicial después de que finalice la vacancia judicial.

El Consejo Superior de la Judicatura informó hace algunos días que ese periodo de vacaciones para los funcionarios de la rama judicial inició el pasado 20 de diciembre e irá hasta el 10 de enero de 2026, tiempo en que los servidores están en vacaciones colectivas.

Nación

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

Salud

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Nación

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

Nación

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Barranquilla

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

Cali

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Nación

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente: en video quedó registrado todo

Empresas

Gremios le dicen “no” a la emergencia económica y piden control constitucional

Nación

Reajuste de la UPC y deterioro del orden público: estas son todas las razones del Gobierno para decretar emergencia económica

Nación

En medio de la vacancia judicial, magistrados de la Corte Constitucional se reunirán por la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Hasta esa fecha es que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, podrá agendar la revisión de ese decreto en el orden del día de la Sala Plena y se hace el respectivo reparto al magistrado que quedará a cargo de revisar esa resolución para expedir ponencia.

Desde la Corte Constitucional informaron que esa decisión se tomó después de la revisión de varios antecedentes que demostraron el trato que se les dio a decretos que llegaron a ese tribunal en medio de la vacancia judicial.

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

Uno de esos casos fue el del decreto 4975 de 2009 expedido el 23 de diciembre de 2009, en plena vacancia, y el cual fue remitido para su estudio hasta el 10 de enero de 2010, día en que regresaron de la vacancia judicial y se reactivó hasta el reparto de los procesos.

Desde la Corte explicaron que el decreto expedido por el gobierno Petro pasará por control automático de constitucionalidad, teniendo en cuenta que la Constitución regula los estados de excepción frente a perturbaciones o amenazas de alteración de orden público, político, económico, entre otros.

El gobierno confirmó a través del decreto de 20 páginas que las razones detrás de acudir a esa medida tienen relación con el deterioro del orden público, el reajuste de la UPC ordenado por la misma corte y la crisis fiscal por la que atraviesa el país.

Mas de Nación

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán.

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Afinia interrumpirá el servicio de energía en varios barrios de Cartagena este miércoles.

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

.

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Capturado por asesinar a un fiscal en Barranquilla.

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Momento que conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente: en video quedó registrado todo

Directivo de Aerocafé confesó grave problema del terreno en el que se construirá el megaproyecto

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Noticias Destacadas