Política

Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Varias voces le han pedido al alto tribunal estudiar la decisión del Gobierno, una vez el presidente haga oficial la declaratoria.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 2:06 p. m.
Presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional.
Presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional. Foto: Presidencia / cortesía

Pese a la polémica que se ha desatado en los últimos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no da marcha atrás: el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros.

Por ello, la controversia no ha cesado por los alcances que esta decisión podría tener y, en ese sentido, varias voces le han hecho un llamado a la Corte Constitucional para que permanezca atenta y evalúe la situación.

Al parecer, este pedido ya fue escuchado y fuentes de la magistratura indicaron que se está analizando la posibilidad de convocar una sala plena extraordinaria la próxima semana, teniendo en cuenta que actualmente el alto tribunal se encuentra en vacancia judicial.

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La decisión se podría tomar pocas horas después de que el presidente Petro expida formalmente el decreto y declare la emergencia económica.

Política

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

Política

Carlos Caicedo estalla contra Gustavo Petro y lo señala de “enterrar a la izquierda en Colombia” tras escándalo de la UNGRD

Política

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Política

“Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel. ¿Le parece coherente?”. Revelan chats de la senadora Isabel Zuleta reclamando por operativos contra delincuentes

Política

El pasado político de Óscar Iván Muñoz, el embajador en Nicaragua que habría organizado la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González

Política

Víctimas de las Farc advierten mordaza de la Corte Constitucional por fallo a favor de Sandra Ramírez

Política

Gobierno cierra el año con billonarios pendientes en la ejecución presupuestal

Macroeconomía

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

Política

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Macroeconomía

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

Una vez esto suceda, el Gobierno tendrá la posibilidad de tomar medidas extraordinarias para afrontar la situación de emergencia que supuestamente vive el país. De hecho, Benedetti sostuvo que la idea es ponerle “impuestos a los megarricos” y no tocar a la clase trabajadora.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Voces de protesta y llamado a la Corte

La declaratoria de emergencia es prácticamente un hecho y se espera que el presidente Petro la haga oficial en las próximas horas. Por eso, las voces de protesta no se han hecho esperar y muchos han cuestionado con dureza la decisión del Ejecutivo.

Entre otras cosas, voceros de diferentes gremios argumentan que no hay un hecho sobreviniente, como se requiere, para que la emergencia económica logre progresar.

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

La preocupación es que el análisis del caso y la resolución para tumbar la declaratoria de emergencia puedan demorarse, tiempo en el que las medidas entrarían en vigencia.

Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

Es allí donde aparece la Corte Constitucional. Muchos sectores le han hecho un llamado al alto tribunal para que actúe rápido, una vez la declaratoria se haga oficial.

Las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden sustituir la reserva de ley en materia tributaria”, dijo Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie en Colombia.

Además, señaló que esta decisión del Ejecutivo generaría una gran incertidumbre en el país y, al mismo tiempo, ocasionaría cuestionamientos serios de constitucionalidad.

Por el momento, resta esperar a que el presidente Petro decrete la medida y, una vez esto suceda, conocer cuál será la decisión que se tome al interior de la Corte Constitucional.

Mas de Política

Francia Márquez y el polideportivo de Suárez, Cauca, atacado por las disidencias de las Farc.

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo estalla contra Gustavo Petro y lo señala de “enterrar a la izquierda en Colombia” tras escándalo de la UNGRD

Abelardo de la Espriella

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Rueda de prensa "El Cartel de la Tierra"

“Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel. ¿Le parece coherente?”. Revelan chats de la senadora Isabel Zuleta reclamando por operativos contra delincuentes

Óscar Iván Muñoz y Carlos Ramón González.

El pasado político de Óscar Iván Muñoz, el embajador en Nicaragua que habría organizado la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González

La senadora Sandra Ramírez.

Víctimas de las Farc advierten mordaza de la Corte Constitucional por fallo a favor de Sandra Ramírez

ejecución presupuestal del Gobierno. Gustavo Petro

Gobierno cierra el año con billonarios pendientes en la ejecución presupuestal

Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Álvaro Uribe cargó de nuevo contra Gustavo Petro por emergencia económica: “Los años más oscuros de Colombia”

Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

Noticias Destacadas