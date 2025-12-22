Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Pese a la polémica que se ha desatado en los últimos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no da marcha atrás: el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros.

Por ello, la controversia no ha cesado por los alcances que esta decisión podría tener y, en ese sentido, varias voces le han hecho un llamado a la Corte Constitucional para que permanezca atenta y evalúe la situación.

Al parecer, este pedido ya fue escuchado y fuentes de la magistratura indicaron que se está analizando la posibilidad de convocar una sala plena extraordinaria la próxima semana, teniendo en cuenta que actualmente el alto tribunal se encuentra en vacancia judicial.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La decisión se podría tomar pocas horas después de que el presidente Petro expida formalmente el decreto y declare la emergencia económica.

Una vez esto suceda, el Gobierno tendrá la posibilidad de tomar medidas extraordinarias para afrontar la situación de emergencia que supuestamente vive el país. De hecho, Benedetti sostuvo que la idea es ponerle “impuestos a los megarricos” y no tocar a la clase trabajadora.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Voces de protesta y llamado a la Corte

La declaratoria de emergencia es prácticamente un hecho y se espera que el presidente Petro la haga oficial en las próximas horas. Por eso, las voces de protesta no se han hecho esperar y muchos han cuestionado con dureza la decisión del Ejecutivo.

Entre otras cosas, voceros de diferentes gremios argumentan que no hay un hecho sobreviniente, como se requiere, para que la emergencia económica logre progresar.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

La preocupación es que el análisis del caso y la resolución para tumbar la declaratoria de emergencia puedan demorarse, tiempo en el que las medidas entrarían en vigencia.

Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

Es allí donde aparece la Corte Constitucional. Muchos sectores le han hecho un llamado al alto tribunal para que actúe rápido, una vez la declaratoria se haga oficial.

“Las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden sustituir la reserva de ley en materia tributaria”, dijo Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie en Colombia.

Además, señaló que esta decisión del Ejecutivo generaría una gran incertidumbre en el país y, al mismo tiempo, ocasionaría cuestionamientos serios de constitucionalidad.

Por el momento, resta esperar a que el presidente Petro decrete la medida y, una vez esto suceda, conocer cuál será la decisión que se tome al interior de la Corte Constitucional.