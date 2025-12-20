En medio de una rueda de prensa, el Ministro Armando Benedetti confirmó que el decreto de emergencia económica fue firmado por parte de los ministros del Gobierno Nacional el día jueves 18 de diciembre y radicado a lo largo de la jornada del viernes 19 del mismo mes.

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y fue radicado el día de ayer. Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos, y no como ha dicho la oposición, que es la clase media, como están diciendo los empresarios”, señaló el ministro.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica. Foto: El País

Por otra parte, el funcionario destacó la importancia de la medida y el destino que tendrán los elementos incluidos en el decreto, el cual pasará a los controles políticos con los que cuenta el país.

“Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda. Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante las entidades territoriales, perdón, ante los bancos internacionales, y además suben los bonos. Y entonces, no se pueden hacer las megaestructuras de obra civil, como las 4G, porque la Constitución dice que hay que pagar primero la deuda. Y entonces, al pagar la deuda, no alcanzaría para eso. Eso es para declarar la emergencia económica”.

Hay que destacar que por el momento el decreto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la nación para el conocimiento del país.

Armando Benedetti, ministro del Interior anunció la firma del decreto. Foto: SAMANTHA CHAVEZ

¿Qué es el decreto de emergencia económica?

Esta medida, que puede ser invocada por parte del Gobierno Nacional, busca la posibilidad de tomar medidas extraordinarias para poder solventar una situación de emergencia que viva el país.

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

“La emergencia económica hace parte del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en el artículo 215 de la Constitución Política, y se entiende como una situación excepcional que se presenta cuando ocurren hechos graves, distintos de los estados de guerra o conmoción interior, que ameritan tomar decisiones y expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso de la República, pero sí por el control posterior, pero inmediato de la Corte Constitucional”, señala el portal Gerencie.

En la tarde del viernes 19 de diciembre, el ministro de hacienda, Germán Ávila, destacó los hechos sobrevinientes que serían utilizados para poner en marcha la medida de emergencia económica.

Los principales puntos hacen referencia en poder contar con mayor presupuesto para la salud del país, subsidios de energía y por la negación de Congreso de la República a la Ley de Financiamiento.