Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

El anuncio de la medida causó diversas reacciones en los sectores económicos del país.

Manuel Santiago Sánchez González

20 de diciembre de 2025, 10:02 p. m.
Armando Benedetti anunció la firma del decreto de emergencia económica.
Armando Benedetti anunció la firma del decreto de emergencia económica.

En medio de una rueda de prensa, el Ministro Armando Benedetti confirmó que el decreto de emergencia económica fue firmado por parte de los ministros del Gobierno Nacional el día jueves 18 de diciembre y radicado a lo largo de la jornada del viernes 19 del mismo mes.

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y fue radicado el día de ayer. Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos, y no como ha dicho la oposición, que es la clase media, como están diciendo los empresarios”, señaló el ministro.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Por otra parte, el funcionario destacó la importancia de la medida y el destino que tendrán los elementos incluidos en el decreto, el cual pasará a los controles políticos con los que cuenta el país.

“Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda. Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante las entidades territoriales, perdón, ante los bancos internacionales, y además suben los bonos. Y entonces, no se pueden hacer las megaestructuras de obra civil, como las 4G, porque la Constitución dice que hay que pagar primero la deuda. Y entonces, al pagar la deuda, no alcanzaría para eso. Eso es para declarar la emergencia económica”.

Gobierno anuncia fumigación en zonas "donde se obligue a la población" a cultivar hoja de coca

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Mauricio Cárdenas lanzó alerta luego de que el Gobierno Nacional anunciara la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda

Arrancó proceso de extradición contra Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

La grave denuncia de la Procuraduría contra la Fuerza Pública por el ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca

Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante 

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

Temen nueva reforma laboral por decreto: MinTrabajo alista cambios en normas claves sobre sindicalización y tercerización

Nuevo proyecto del Gobierno nacional generaría graves impactos en miles de prestadores de servicios turísticos del país

Hay que destacar que por el momento el decreto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la nación para el conocimiento del país.

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior anunció la firma del decreto.

¿Qué es el decreto de emergencia económica?

Esta medida, que puede ser invocada por parte del Gobierno Nacional, busca la posibilidad de tomar medidas extraordinarias para poder solventar una situación de emergencia que viva el país.

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

“La emergencia económica hace parte del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en el artículo 215 de la Constitución Política, y se entiende como una situación excepcional que se presenta cuando ocurren hechos graves, distintos de los estados de guerra o conmoción interior, que ameritan tomar decisiones y expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso de la República, pero sí por el control posterior, pero inmediato de la Corte Constitucional”, señala el portal Gerencie.

En la tarde del viernes 19 de diciembre, el ministro de hacienda, Germán Ávila, destacó los hechos sobrevinientes que serían utilizados para poner en marcha la medida de emergencia económica.

Los principales puntos hacen referencia en poder contar con mayor presupuesto para la salud del país, subsidios de energía y por la negación de Congreso de la República a la Ley de Financiamiento.

