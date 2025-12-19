Apretón tributario por emergencia económica: estos serían los impuestos de los que se echará mano

Luego del anuncio hecho este viernes, 19 de diciembre, por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el sentido en el cual confirmó que habrá emergencia económica, se conoció un paquete tributario en el que estarían pensando, para recaudar los 16 billones que dijo el funcionario que buscarían.

Impuesto al patrimonio

La mayor parte de las medidas aplicarán por la vigencia 2026. Uno de los impuestos con los que inicia el primer borrador con las medidas es el del impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

En el documento se expresa lo siguiente: “para el año 2026 el impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo al primero (1) de enero de 2026, cuyo valor sea igual o superior a cuarenta mil (40.000) UVT. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.”

Esta sería la tabla correspondiente a los cobros, según los patrimonios expresados en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Borrador de medidas por emergencia económica. Foto: Borrador de medidas por emergencia económica

Un castigo al capital productivo

Según Miguel Fandiño, de la firma PwC Colombia, la implementación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas ya se aplicó en el pasado en el país y “ahuyentó la inversión de forma significativa. Es un castio al capital productivo”, dijo el experto.

¿Se puede cobrar el 5x1000?

Por el año 2026, el gravamen a los movimientos financieros no será de 4 sino de 5x1000. Allí surge la pregunta alrededor de las competencias del Ejecutivo y el Legislativo. Los temas tributarios, en condiciones normales, deben pasar por el Congreso de la República. No obstante, en medio de una declaratoria de emergencia económico, un decreto podría tener fuerza de ley.

El problema para el gobierno será encontrar la manera de probar que los hechos señalados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como sobrevinientes, realmente son de circunstancias excepcionales, como lo exigen las normas para declaratoria de emergencia.

Otro elemento relacionado con el uso de un impuesto como el gravamen a los movimientos financieros, en una emergencia económica, es que se trata de un impuesto ampliamente criticado, porque desestimula la inclusión financiera y fomenta la informalidad para el acceso a créditos (gota a gota).

Foto: istock

Todos quieren con el IVA

Muchos analistas, exdirectores de la Dian, han estiman que el IVA es un impuesto atractivo en términos de recaudo. Se le considera eficiente para aumentar las cifras y, lo mejor, fácil de cobrar.

Pues bien, este también es uno de los impuestos de los que se echará mano en el paquete de medidas que usaría el gobierno, según el borrador de decreto para la emergencia económico que circuló este viernes 19 de diciembre.

En este caso, sería un IVA para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior. Hay que recordar que este impuesto se había incluido en la ley de financiamiento que fue hundida en el Congreso de la República.

“Los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, en el territorio nacional o desde el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA). En consecuencia, la expresión ‘y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet’ del literal e) del artículo 420 del Estatuto Tributario y demás normas que resulten contrarias a la medida, no serán aplicables a partir del día hábil siguiente a la publicación del presente decreto”.

Licores Foto: Getty Images

Licores más caros

Hay que señalar que, según el borrador de decreto, las medidas tributarias retoman varios de los impuestos que resultaron más polémicos en el trámite fallido de la ley de financiamiento. Es el caso del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.

En el texto en borrador se establece que: “para el año gravable 2026, el hecho generador del impuesto está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares con una concentración superior a 1 grado alcoholimétrico, en la jurisdicción de los departamentos”. Esto significa que quedaría incluida hasta la cola y pola, que tiene 1,8 de alcohol por volumen.

Crean impuesto especial para la estabilidad financiera

si algo sobresale en el borrador de decreto con el paquete de medidas tributarias, que fue incluido en 20 artículos, a través de 11 páginas que tienen el sello de ‘información reservada’, es el impuesto nuevo que se crea.

Se le denomina Impuesto especial para la estabilidad fiscal, teniendo en cuenta que el gobierno está alegando aprietos financieros, de los cuales, culpa al Congreso, que no aprobó iniciativas legislativas como la ley de financiamiento. Pero en el fondo, el mencionado impuesto recae sobre el segmento que más ha intentado cargar tributariamente la actual administración: el extractivo. Así, en el articulado proponen: “Créase el impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias que se definen en el artículo 14 del presente decreto, al momento de la primera venta o la exportación".

Bruce Mac Master, presidente de la Andi Foto: Foto de la Andi

Andi envió carta a la Corte

En medio del anuncio del Ministerio de Hacienda, según el cual, ya está listo el decreto para establecer la emergencia económica, la Andi enfió una carta a la Corte Constitucional, en la que advierte que no habría hechos sobrevivinientes para sustentar una declaratoria de excepción. De esa manera, llamó al Alto tribunal para que pueda tomar medidas que lleven a evitar “la vulneración inminente de contenidos constitucionales”, señaló la Andi.