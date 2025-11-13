Reforma tributaria ajustada: lo que quitan y ponen para que recaude $ 16,3 billones

Finalmente, se dieron a conocer las nuevas cuentas del Ministerio de Hacienda, con los ajustes realizados a la llamada ley de financiamiento, que en esencia corresponde a una reforma tributaria.

El proyecto de ley, ahora estimado en 16,3 billones de pesos tras un recorte de 10 billones frente a la propuesta original, fue presentado ante los coordinadores y ponentes que están sentados a la mesa con el gobierno, tratando de elaborar una ponencia oficial.

En el documento, efectivamente, se eliminó el rubro que se buscaba recaudar mediante el IVA a los combustibles, ante la resistencia ciudadana a esa medida que generaba temores de posibles presiones inflacionarias.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la presentación de la ley de financiamiento ante los coordinadores y ponentes del proyecto de ley. | Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

SEMANA conoció la nueva tabla con las cuentas

La nueva tabla con las cuentas del Ministerio, conocida por SEMANA, establece que ya no se recaudarán 5,5 billones de pesos mediante la eliminación de beneficios tributarios a algunos sectores que los han mantenido por largo tiempo, sino únicamente 2,9 billones. Esto se debe a que el IVA a los combustibles, que aportaba 2,6 billones de pesos, fue retirado totalmente del articulado.

Entre tanto, se mantiene la llamada reducción del gasto tributario —es decir, la eliminación de ciertas ‘gabelas’— en lo relacionado con los juegos de suerte y azar, ya que el Gobierno considera necesario equiparar la carga tributaria entre empresas que operan en el ámbito físico y las que lo hacen en plataformas en línea.

Por este componente, la expectativa de ingreso para las arcas públicas asciende a 1,6 billones de pesos (se mantiene igual con respecto al proyecto original).

El Ministerio sostiene que el proyecto de ley es fundamental para hacer frente a las presiones de gasto inflexible y avanzar en el retorno al cumplimiento de la regla fiscal. Entre tanto, argumenta que, si bien se recaudará el equivalente a 0,8 % del producto interno bruto-PIB en 2026 y 0,7 % del PIB en los siguientes años. Si bien se trata de un primer paso que contribuye a la reducción del déficit fiscal y la convergencia hacia la regla fiscal, no se puede olvidar que las medidas previstas son alternativas que solo contemplen recursos de corto plazo para 2026, por lo tanto, no contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas, dice el documento del Ministerio presentado a los congresistas.

Reforma tributaria: el Ministerio de Hacienda ya tiene las nuevas cuentas | Foto: Ministerio de Hacienda / Presentación

Impuestos uno a uno