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Dólar en casas de cambio para este miércoles, 25 de marzo de 2026

Esta es la variación de la moneda hoy.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
La cotización del dólar bajó.
La cotización del dólar bajó. Foto: El País

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es importante hoy porque es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto es más importante porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar: así se mueve. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días. Esto dado que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la fluctuación hoy

Este análisis del mercado cambiario para este miércoles 25 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,597.69 y de venta de $3,716.73. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Tenga en cuenta que estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6483,72981
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,69535
Medellín3,5483,696148
Pereira3,6203,720100
Dolar Dolár
Esta es la variación de la moneda. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

FechaCompraVentaTRM
miércoles 25 de marzo de 20263597.693716.733700.67
martes 24 de marzo de 20263597.693716.733704.87
lunes 23 de marzo de 20263600.773722.693704.87
domingo 22 de marzo de 20263600.773723.083704.87
sábado 21 de marzo de 20263601.153723.083704.87
viernes 20 de marzo de 20263601.543722.693692.48
jueves 19 de marzo de 20263607.693726.543704.17
miércoles 18 de marzo de 20263608.083726.153689.97

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6003,750150
Amerikan Cash3,6503,72070
Cambios Kapital3,6603,70040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,70060
Latin Cambios3,6603,71050
Miss Money Cambios3,6603,73070
Money Cambios WC3,6403,69050

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se está moviendo el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.