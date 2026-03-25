Dólar en casas de cambio para este miércoles, 25 de marzo de 2026

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es importante hoy porque es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto es más importante porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

Precio del dólar: así se mueve. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días. Esto dado que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la fluctuación hoy

Este análisis del mercado cambiario para este miércoles 25 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,597.69 y de venta de $3,716.73. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Tenga en cuenta que estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,648 3,729 81 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,695 35 Medellín 3,548 3,696 148 Pereira 3,620 3,720 100

Esta es la variación de la moneda. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

Fecha Compra Venta TRM miércoles 25 de marzo de 2026 3597.69 3716.73 3700.67 martes 24 de marzo de 2026 3597.69 3716.73 3704.87 lunes 23 de marzo de 2026 3600.77 3722.69 3704.87 domingo 22 de marzo de 2026 3600.77 3723.08 3704.87 sábado 21 de marzo de 2026 3601.15 3723.08 3704.87 viernes 20 de marzo de 2026 3601.54 3722.69 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3607.69 3726.54 3704.17 miércoles 18 de marzo de 2026 3608.08 3726.15 3689.97

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,600 3,750 150 Amerikan Cash 3,650 3,720 70 Cambios Kapital 3,660 3,700 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,700 60 Latin Cambios 3,660 3,710 50 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70 Money Cambios WC 3,640 3,690 50

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Así se está moviendo el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.