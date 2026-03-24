Transportadores alertan por bloqueos y violencia en vías nacionales a días de Semana Santa

Los recientes hechos de orden público en corredores estratégicos del país encendieron las alarmas en el sector transporte.

Empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros advirtieron sobre el impacto de los bloqueos, explosiones y cierres viales registrados en zonas como Caucasia, Tarazá y la vía Panamericana, y exigieron acciones inmediatas de las autoridades para restablecer la movilidad.

De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), la situación no solo representa un riesgo para la seguridad de los viajeros, sino que también está generando pérdidas económicas significativas en el sector, debido a la paralización de operaciones, daños en vehículos y cancelaciones masivas de rutas.

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El contexto es especialmente sensible, ya que estos hechos ocurren a pocos días del inicio de Semana Santa, una de las temporadas de mayor demanda de transporte en el país. Durante este periodo, miles de personas se movilizan por carretera, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura vial y la operación del sector.

“Estamos a pocos días de iniciar la semana mayor y la demanda de pasajeros en el país y esta situación es muy crítica. Cancelaciones, retrasos indefinidos y falta de garantías mínimas de seguridad están afectando la movilidad de miles de personas”, señaló José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT.

Las afectaciones incluyen interrupciones totales en algunos corredores, lo que ha obligado a suspender viajes o modificar rutas, generando incertidumbre tanto para los usuarios como para las empresas transportadoras.

Además, los empresarios advierten que la continuidad de estos bloqueos podría profundizar la crisis operativa en un momento clave del calendario.

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Frente a este panorama, el gremio hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes.

La cercanía de Semana Santa aumenta la preocupación por la movilidad en el país. Foto: Suministrada Usuarios de la vía Panamericana

Entre las solicitudes están el despliegue inmediato de presencia institucional en las zonas afectadas, la habilitación de corredores humanitarios y la garantía de tránsito para servicios esenciales como ambulancias y transporte de primera necesidad.

El sector también reiteró su rechazo a los hechos de violencia que han derivado en el cierre de vías y en riesgos para conductores y pasajeros. La preocupación no solo radica en la coyuntura actual, sino en la posibilidad de que este tipo de situaciones se repita en otros corredores clave del país.

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La evolución de la situación en los próximos días será determinante para el desarrollo de la temporada de Semana Santa y para la estabilidad operativa del sector.