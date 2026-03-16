Las obras de infraestructura vial continúan siendo una constante en varias zonas de Bogotá, especialmente en sectores donde el Distrito adelanta intervenciones para mejorar la movilidad y los espacios destinados a peatones y ciclistas. Estas intervenciones implican cambios temporales en el tránsito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planificar con anticipación sus recorridos.

En imágenes | Este es el antes y después de algunas de las obras de mantenimiento vial más importantes de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un cierre vial en el sector de la carrera 40 entre la calle 22A Bis y la avenida calle 24, así como entre la calle 24C y la avenida calle 24, debido a obras relacionadas con la construcción de redes y cicloinfraestructura en la zona.

Específicamente, se dará el cierre del carril Occidental en la Av. Carrera 40 entre Calle 22A BIS y Av. Calle 24, en sentido Sur - Norte; y el cierre de un carril en la Av. Carrera 40 entre Calle 24C y Av. Calle 24, en sentido Norte - Sur, tal como se evidencia en el siguiente mapa:

Este es el cierre vial que se presentará desde marzo. Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la información oficial del Distrito, las actividades de obra iniciarán el 18 de marzo de 2026 y tendrán una duración aproximada de cinco meses, tiempo durante el cual se aplicará un cierre permanente con horario de 24 horas al día para facilitar el desarrollo de los trabajos.

Las intervenciones forman parte de proyectos orientados a mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y a fortalecer la infraestructura destinada a medios de transporte alternativos, como la bicicleta. Según las autoridades, para poder ejecutar estas labores se implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá organizar la circulación de vehículos en el sector y minimizar las afectaciones para los ciudadanos.

Además, el Distrito recomendó a los usuarios del transporte público que utilizan rutas del SITP en el sector realizar el ascenso y descenso de los buses únicamente en los paraderos establecidos, con el fin de evitar inconvenientes durante la ejecución de las obras, esto porque:

El paradero del SITP 118A06 ubicado en la calzada Oriental de la Av. Carrera con Calle 22B, se trasladará a 170 metros al Norte de la ubicación actual.

El paradero del SITP 119A06 ubicado en la calzada Occidental de la Av. Carrera con Calle 24A, se trasladará a la calzada Norte de la Av. Calle 24, a 50 metros al Occidente de la Av. Carrera 40.

El cierre vial se prolongará por cinco meses y afectará la movilidad por la zona de Corferias. Foto: Alcaldía de Bogotá / Google Maps / Montaje: Semana

Las autoridades también sugieren a quienes transitan por esta zona de la ciudad estar atentos a la señalización de obra y a las indicaciones del personal encargado del control del tráfico, ya que estas medidas buscan reducir riesgos y mantener la movilidad en condiciones seguras.

Bogotá adelanta actualmente múltiples proyectos de infraestructura vial y urbana que implican cierres parciales o totales en diferentes sectores. Estas intervenciones buscan modernizar la red vial, mejorar la conectividad y ampliar la infraestructura destinada a transporte sostenible como las ciclorrutas.