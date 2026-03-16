BOGOTÁ

En imágenes | Este es el antes y después de algunas de las obras de mantenimiento vial más importantes de Bogotá

Los ciudadanos pueden reportar en la página oficial de la UMV las vías que necesitan de la intervención de la entidad por su afectación.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de marzo de 2026, 9:45 a. m.
La UMV reporta más de 211.471 huecos tapados en la administración Galán.
La UMV reporta más de 211.471 huecos tapados en la administración Galán. Foto: Composición SEMANA|UMV

A través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la actual alcaldía de Bogotá ha trabajado por recuperar el espacio vial de la capital de la República. Según la entidad, entre 2024 y los primeros días de 2026, la administración ha tapado 211.471 huecos.

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Los bogotanos se han acostumbrado a ver la ciudad en obras, entendiendo que es sinónimo de progreso. Actualmente, la UMV cuenta con 36 frentes de obra activos en la ciudad, entre los que operan 25 de día y 11 en el horario nocturno.

Obras más destacadas en la actual administración

  • Sector de Unir, Engativá

La UMV intervino las calles de este sector entre las carreras 120 A y 121 en el barrio Villas de Alcalá.

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Obras en Sector de Unir (Engativá) Foto: UMV
  • Carrera Séptima

Este es uno de los corredores más importantes de la ciudad y allí se completaron trabajos entre la 170 y la 134. Con la culminación de esta obra, habría beneficiado a más de un millón de personas diariamente.

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Se recuperó la Séptima entre la 170 y la 134. Foto: Composición SEMANA | Suministrado por UMV
  • Calle 222

Se reporta un avance del 51% en las obras de esta vía, teniendo en cuenta la intervención de 12.500 métros cuadrados en un corredor que permanecía sin pavimentar y se inundaba en temporadas lluviosas.

Unidad de Mantenimiento vial: obras en Bogotá
Obras en la 222 Foto: UMV
  • Avenida Muiscas - Corabastos

Esta vía es estratégica para el abastecimiento de los alimentos de la ciudad, contemplando la relevancia que tiene para Corabastos. La UMV resaltó que ya se ha logrado mejorar 6.000 metros cuadrados entre la Av. Agoberto Mejía y la Av. Ciudad de Cali.

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Obras en Corabastos Foto: UMV
  • Conexión Suba Lisboa - Calle 80

Esta obra busca mejorar la conectividad del sector, interviniendo la carrera 120 entre la calle 80 y la 130. Según los datos oficiales de la entidad encargada, ya se han intervenido 10.000 metros cuadrados.

Unidad de Mantenimiento Vial
Antes y después del barrio El Dorado Foto: UMV
  • Barrio Monchuelo, Ciudad Bolívar

La UMV anunció la culminación de este proyecto este fin de semana. Este trabajo fue articulado con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), con el apoyo del sector industrial Anafalco.

Unidad de Mantenimiento Vial
Monchuelo queda ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar Foto: UMV
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Para que estas obras se lleven a cabo en sectores en donde aún no se ha intervenido, los ciudadanos pueden reportar la afectación vial en la página de la UMV para que la entidad se dirija al punto y se ejecuten los trabajos.

Según los datos oficiales de la entidad, mensualmente se tapan al menos 7.000 huecos, lo que equivale a más de 250 intervenciones en el mes.