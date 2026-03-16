A través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la actual alcaldía de Bogotá ha trabajado por recuperar el espacio vial de la capital de la República. Según la entidad, entre 2024 y los primeros días de 2026, la administración ha tapado 211.471 huecos.

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

Los bogotanos se han acostumbrado a ver la ciudad en obras, entendiendo que es sinónimo de progreso. Actualmente, la UMV cuenta con 36 frentes de obra activos en la ciudad, entre los que operan 25 de día y 11 en el horario nocturno.

Obras más destacadas en la actual administración

Sector de Unir, Engativá

La UMV intervino las calles de este sector entre las carreras 120 A y 121 en el barrio Villas de Alcalá.

Obras en Sector de Unir (Engativá) Foto: UMV

Carrera Séptima

Este es uno de los corredores más importantes de la ciudad y allí se completaron trabajos entre la 170 y la 134. Con la culminación de esta obra, habría beneficiado a más de un millón de personas diariamente.

Se recuperó la Séptima entre la 170 y la 134. Foto: Composición SEMANA | Suministrado por UMV

Calle 222

Se reporta un avance del 51% en las obras de esta vía, teniendo en cuenta la intervención de 12.500 métros cuadrados en un corredor que permanecía sin pavimentar y se inundaba en temporadas lluviosas.

Obras en la 222 Foto: UMV

Avenida Muiscas - Corabastos

Esta vía es estratégica para el abastecimiento de los alimentos de la ciudad, contemplando la relevancia que tiene para Corabastos. La UMV resaltó que ya se ha logrado mejorar 6.000 metros cuadrados entre la Av. Agoberto Mejía y la Av. Ciudad de Cali.

Obras en Corabastos Foto: UMV

Conexión Suba Lisboa - Calle 80

Esta obra busca mejorar la conectividad del sector, interviniendo la carrera 120 entre la calle 80 y la 130. Según los datos oficiales de la entidad encargada, ya se han intervenido 10.000 metros cuadrados.

Antes y después del barrio El Dorado Foto: UMV

Barrio Monchuelo, Ciudad Bolívar

La UMV anunció la culminación de este proyecto este fin de semana. Este trabajo fue articulado con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), con el apoyo del sector industrial Anafalco.

Monchuelo queda ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar Foto: UMV

Habilitan nuevo tramo en la calle 45 en Bogotá entre carreras Séptima y Quinta: así cambia la movilidad en uno de los corredores más transitados

Para que estas obras se lleven a cabo en sectores en donde aún no se ha intervenido, los ciudadanos pueden reportar la afectación vial en la página de la UMV para que la entidad se dirija al punto y se ejecuten los trabajos.

Según los datos oficiales de la entidad, mensualmente se tapan al menos 7.000 huecos, lo que equivale a más de 250 intervenciones en el mes.