A partir de este viernes, 6 de marzo, los bogotanos podrán usar la nueva calzada sur de la calle 45 entre las carreras séptima y quinta, luego de que la Alcaldía la pusiera a disposición este día. Además, el nuevo espacio cuenta con al menos 2.000 metros cuadrados de zona pública, que permite el paso más seguro de los peatones.

Alcaldía habilitó dos carriles en la Autonorte: conozca los detalles de la obra en Bogotá

En la ciudad, con el trabajo articulado del IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, Enel, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto, Aguas de Bogotá y Uaesp, se llevó a cabo el proyecto para habilitar la calzada y el espacio público, luego de que el Instituto de Desarrollo Urbano tomara la posesión de las obras de la calle 45.

El IDU compartió la noticia de la apertura el viernes 6 de marzo. Foto: IDU

“Para nosotros ha sido importante trabajar de la mano con las demás entidades para garantizar la movilidad y seguridad de todas las personas, peatones, estudiantes y ciudadanos que transitan por este importante sector de la calle 45 entre las carreras séptima y quinta. Apoyamos la finalización de los andenes de la transversal Quinta para mejorar la experiencia de todas las personas”, explicó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), según un comunicado del IDU.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: cierres viales por manifestaciones

Hay más de 2.000 m2 de espacio público. Foto: IDU

Movimientos de la calle 45 tras la habilitación de la calzada

“La habilitación del costado sur de la calle 45, entre carreras séptima y quinta, cuenta con 0,2 km de vía por la calzada sur, 2.100 m2 de espacio público y 550 m2 de jardinería que embellecen el sector”, explica el comunicado de la entidad, publicad este viernes. Y agregó que los movimientos vehiculares en este sector quedan así:

De occidente a oriente, el tránsito por la calle 45 continúa en doble carril por la calzada sur para conectar con la carreta 5 y la av. Circunvalar.

De occidente a norte, continúa el giro a la izquierda en la carrera Séptima; también se podrá transitar por la calzada norte de la calle 45, hasta la carrera Sexta para continuar hacia el norte o regresar al occidente por la calle 46.

Tras la posesión del proyecto por parte del IDU, se completó la nueva calzada. Foto: IDU

De oriente a occidente, el tránsito va hasta la carrera Sexta donde se podrá continuar hacia el norte.

De sur a oriente, se podrá tomar la calle 45 por la calzada sur para llegar a la carrera quinta y tomar la av. Circunvalar.

De sur a occidente, se podrá tomar la calzada norte de la calle 45 hasta la carrera sexta hacia el norte y en la calle 46 girar al occidente.

El recorrido por la transversal Quinta continuará en doble sentido, desde allí se podrá tomar la carrera Quinta al sur o tomar la calzada norte de la calle 45 hasta la carrera sexta para desviar hacia el norte.