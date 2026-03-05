Alcaldía habilitó dos carriles en la Autonorte: conozca los detalles de la obra en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) habilitó esta semana dos kilómetros de vía en el norte de Bogotá. Con la apertura de un kilómetro en cada sentido, los conductores particulares ahora podrán transitar por este tramo.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Se trata de la vía ubicada en la Autonorte entre las estaciones de TransMilenio calle 187 y Terminal. Este tramo del corredor vial estuvo cerrado con maletines anaranjados desde octubre de 2024; desde entonces, transitaba el servicio de transporte masivo y, en consecuencia, el tráfico para los vehículos particulares se complicó.

En cabeza del director Molano, el IDU quitó estos maletines anaranjados Foto: IDU

“Le devolvimos el carril mixto a los carros particulares; TransMilenio ya está transitando por su carril exclusivo“, señaló el director del IDU, Orlando Molano. Además, recordó: “Estos carriles los tuvimos que utilizar desde octubre de 2024 para avanzar con la obra de la ampliación de las estaciones calle 187 y Terminal; más de mil pilotes fueron hincados“.

Esta habilitación es muy importante para la ciudadanía, ya que, según la última medición de la Secretaría de Movilidad, por esta vía transitan más de 81.000 vehículos en hora pico. Esta medición reveló que, en el momento de más tráfico diario, en este corredor se movilizan 41.304 automóviles de sur a norte; mientras que en el sentido contrario, transitan 39.979.

El director le atribuyó esta habilitación al alcalde: “Por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, ya el tráfico mixto volvió a la normalidad en aproximadamente 2 kilómetros, un kilómetro por cada costado de la AutoNorte”.

Sin embargo, la obra no ha culminado; el IDU señaló que la obra de ampliación de las estaciones Terminal y calle 187 culminará en el segundo trimestre de 2026.

El proyecto de ampliación incluye la construcción de dos vagones nuevos en cada estación (total cuatro), pasarelas de conexión (total seis) y ampliación de los vagones existentes (total dos).

Ya transita el TransMilenio por su carril exclusivo. Foto: IDU

“Esta obra que arrancó en 2024 va muy avanzada; recuerden, estas estaciones van a pasar de medir 240 m² a cerca de 1000 m², dos vagones nuevos por cada sentido que van a beneficiar a los conductores que transitan por este sector”, aseguró el director Molano.

Según los reportes del IDU, esta obra ya alcanza un avance del 96 %. La construcción busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de estas estaciones. Se calcula que esta ampliación impacte específicamente las localidades de Suba y Usaquén, y también la llamada “población flotante” que transita en la zona.