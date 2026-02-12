Bogotá

IDU permitirá el aprovechamiento económico de los lotes del Corredor Verde, de la calle 24 a la calle 99, que no serán usados todavía en el proyecto

La megaobra, que ahora se llamara “Corredor de la Séptima”, estará en armonización de diseños por un año y medio. Mientras eso ocurre, se buscará sacarles beneficio y mejorar la apariencia del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 10:25 a. m.
Predios corredor verde
Predios corredor verde Foto: IDU

Mientras avanza la estructuración del proyecto del corredor de la carrera Séptima, el Distrito decidió habilitar el uso económico temporal de los predios que fueron adquiridos y demolidos entre las calles 24 y 99. La medida busca transformar lotes vacíos en espacios activos mientras se define el inicio de las obras, previsto en el mediano plazo.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

“Trabajamos durante estos 2 años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto que esperamos poder licitarlo a finales de 2027”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

En total, son 21 predios agrupados en 14 lotes que podrán ser aprovechados por un periodo inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta que comiencen los trabajos de infraestructura.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá
Predios corredor verde
Predios corredor verde Foto: IDU

El proceso de selección se realizará mediante convocatoria pública a través del SECOP, en la que se recibirán propuestas de personas naturales o jurídicas interesadas en desarrollar actividades comerciales o de servicios permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Bogotá

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Bogotá

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial y vehicular

Bogotá

Este era el empresario que fue asesinado cuando salía de un gimnasio en la calle 85 con séptima, en Bogotá

Bogotá

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Bogotá

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

Bogotá

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Bogotá

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Confidenciales

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

La adjudicación se definirá mediante una subasta al alza, con un precio base establecido a partir de un avalúo de renta. Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los recursos que se obtengan serán destinados al mantenimiento y mejoramiento del espacio público en la ciudad.

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá
Predios corredor verde
Predios corredor verde Foto: IDU

Más allá del componente económico, la estrategia tiene el objetivo de evitar la invasión o el deterioro de los lotes, mejorar el paisaje del corredor vial y fortalecer la percepción de seguridad en una de las arterias más transitadas de Bogotá.

La entidad señaló que en estos espacios podrán instalarse iniciativas como restaurantes, cafés o estructuras temporales, siempre que estén en línea con el uso del suelo y la dinámica del sector.

Predios corredor verde
Predios corredor verde Foto: IDU

El director del IDU también explicó que la iniciativa es resultado de un trabajo normativo y técnico que permitirá aprovechar estos terrenos mientras se concreta la licitación del proyecto, prevista para finales de 2027.

Más de Bogotá

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Predios corredor verde

IDU permitirá el aprovechamiento económico de los lotes del Corredor Verde, de la calle 24 a la calle 99, que no serán usados todavía en el proyecto

Asesinato de Gustavo Aponte

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial y vehicular

El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio.

Este era el empresario que fue asesinado cuando salía de un gimnasio en la calle 85 con séptima, en Bogotá

Así quedó la escena del crimen poco después del ataque que generó miedo y zozobra.

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Así terminaron los dos carros involucrados en el hecho.

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar.

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Los familiares del senador se solidarizaron con la familia del empresario.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Noticias Destacadas