IDU permitirá el aprovechamiento económico de los lotes del Corredor Verde, de la calle 24 a la calle 99, que no serán usados todavía en el proyecto

Mientras avanza la estructuración del proyecto del corredor de la carrera Séptima, el Distrito decidió habilitar el uso económico temporal de los predios que fueron adquiridos y demolidos entre las calles 24 y 99. La medida busca transformar lotes vacíos en espacios activos mientras se define el inicio de las obras, previsto en el mediano plazo.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

“Trabajamos durante estos 2 años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto que esperamos poder licitarlo a finales de 2027”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

En total, son 21 predios agrupados en 14 lotes que podrán ser aprovechados por un periodo inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta que comiencen los trabajos de infraestructura.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Predios corredor verde Foto: IDU

El proceso de selección se realizará mediante convocatoria pública a través del SECOP, en la que se recibirán propuestas de personas naturales o jurídicas interesadas en desarrollar actividades comerciales o de servicios permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

La adjudicación se definirá mediante una subasta al alza, con un precio base establecido a partir de un avalúo de renta. Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los recursos que se obtengan serán destinados al mantenimiento y mejoramiento del espacio público en la ciudad.

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

Predios corredor verde Foto: IDU

Más allá del componente económico, la estrategia tiene el objetivo de evitar la invasión o el deterioro de los lotes, mejorar el paisaje del corredor vial y fortalecer la percepción de seguridad en una de las arterias más transitadas de Bogotá.

La entidad señaló que en estos espacios podrán instalarse iniciativas como restaurantes, cafés o estructuras temporales, siempre que estén en línea con el uso del suelo y la dinámica del sector.

Predios corredor verde Foto: IDU

El director del IDU también explicó que la iniciativa es resultado de un trabajo normativo y técnico que permitirá aprovechar estos terrenos mientras se concreta la licitación del proyecto, prevista para finales de 2027.