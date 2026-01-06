IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer la estructuración de proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá, una de las fases más críticas en la ejecución de obras civiles en la ciudad.

Así se verá nuevo puente en el norte de Bogotá: tendrá 363 metros de largo

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. Foto: IDU

El acuerdo cuenta con recursos por USD 562.000 y se enfoca en el fortalecimiento institucional del IDU, particularmente en los procesos de planeación y estructuración de proyectos.

Entre los componentes de la cooperación se incluyen la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, la revisión de modelos de elaboración de presupuestos y la implementación de nuevos esquemas integrales de gerencia para obras de infraestructura.

Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Según el director del IDU, Orlando Molano, el convenio responde a la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de buscar alianzas estratégicas que permitan proyectar la ciudad a largo plazo y “poner la casa en orden” en materia de ejecución de obras.

Desde la CAF, su representante en Colombia, Rodrigo Peñailillo, destacó que la cooperación permitirá mejorar los tiempos, la calidad y la capacidad técnica del IDU, con el fin de que las futuras obras se entreguen de manera más eficiente.

El convenio tendrá una duración de un año y medio y apunta a reducir los retrasos históricos en los proyectos de infraestructura, fortaleciendo desde la planeación la capacidad del Distrito para responder a las necesidades de movilidad y espacio público de la ciudad.