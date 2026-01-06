Confidenciales

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

El acuerdo contempla una cooperación técnica por USD 562.000 y busca mejorar la estructuración de proyectos de infraestructura para la movilidad en la capital.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 4:00 p. m.
Lo que debe saber del convenio CAF e IDU.
Lo que debe saber del convenio CAF e IDU. Foto: IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer la estructuración de proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá, una de las fases más críticas en la ejecución de obras civiles en la ciudad.

Así se verá nuevo puente en el norte de Bogotá: tendrá 363 metros de largo
Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad.
Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. Foto: IDU

El acuerdo cuenta con recursos por USD 562.000 y se enfoca en el fortalecimiento institucional del IDU, particularmente en los procesos de planeación y estructuración de proyectos.

Entre los componentes de la cooperación se incluyen la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, la revisión de modelos de elaboración de presupuestos y la implementación de nuevos esquemas integrales de gerencia para obras de infraestructura.

Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Según el director del IDU, Orlando Molano, el convenio responde a la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de buscar alianzas estratégicas que permitan proyectar la ciudad a largo plazo y “poner la casa en orden” en materia de ejecución de obras.

Confidenciales

Alerta por la salud de Bolsonaro: su esposa denuncia un fuerte golpe en la cabeza tras caer en prisión

Confidenciales

Cilia Flores: las imágenes de la esposa de Maduro en su traslado a la Corte y lo que reveló de ella el secretario de Guerra de EE. UU.

Confidenciales

Una cita secreta, a la que no pudo ir María Corina Machado, habría originado la molestia de Donald Trump

Confidenciales

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

Confidenciales

“¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?”: la polémica propuesta de Petro para construir una estatua de un jaguar

Confidenciales

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Confidenciales

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”

Bogotá

Así se verá nuevo puente en el norte de Bogotá: tendrá 363 metros de largo

Bogotá

Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

Bogotá

Ejecución, a la vista: la maratónica carrera del IDU por destrabar más de 70 obras en Bogotá, en apenas año y medio

Desde la CAF, su representante en Colombia, Rodrigo Peñailillo, destacó que la cooperación permitirá mejorar los tiempos, la calidad y la capacidad técnica del IDU, con el fin de que las futuras obras se entreguen de manera más eficiente.

El convenio tendrá una duración de un año y medio y apunta a reducir los retrasos históricos en los proyectos de infraestructura, fortaleciendo desde la planeación la capacidad del Distrito para responder a las necesidades de movilidad y espacio público de la ciudad.

Más de Confidenciales

ED 2194

Alerta por la salud de Bolsonaro: su esposa denuncia un fuerte golpe en la cabeza tras caer en prisión

Convenio CAF e IDU

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

.

Cilia Flores: las imágenes de la esposa de Maduro en su traslado a la Corte y lo que reveló de ella el secretario de Guerra de EE. UU.

Donald Trump y María Corina Machado.

Una cita secreta, a la que no pudo ir María Corina Machado, habría originado la molestia de Donald Trump

Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

El Jaguar de Petro

“¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?”: la polémica propuesta de Petro para construir una estatua de un jaguar

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Vicky Dávila e Iván Cepeda

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

Noticias Destacadas