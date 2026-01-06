IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer la estructuración de proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá, una de las fases más críticas en la ejecución de obras civiles en la ciudad.
El acuerdo cuenta con recursos por USD 562.000 y se enfoca en el fortalecimiento institucional del IDU, particularmente en los procesos de planeación y estructuración de proyectos.
Entre los componentes de la cooperación se incluyen la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, la revisión de modelos de elaboración de presupuestos y la implementación de nuevos esquemas integrales de gerencia para obras de infraestructura.
Según el director del IDU, Orlando Molano, el convenio responde a la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de buscar alianzas estratégicas que permitan proyectar la ciudad a largo plazo y “poner la casa en orden” en materia de ejecución de obras.
Desde la CAF, su representante en Colombia, Rodrigo Peñailillo, destacó que la cooperación permitirá mejorar los tiempos, la calidad y la capacidad técnica del IDU, con el fin de que las futuras obras se entreguen de manera más eficiente.
El convenio tendrá una duración de un año y medio y apunta a reducir los retrasos históricos en los proyectos de infraestructura, fortaleciendo desde la planeación la capacidad del Distrito para responder a las necesidades de movilidad y espacio público de la ciudad.