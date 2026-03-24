Bogotá

Megaobra bajo tierra en Bogotá: ¿Cómo funcionará el nuevo túnel que conectará la av. 68 con las Américas?

SEMANA conoció las obras del proyecto que el IDU tiene previsto completar a finales de este 2026.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de marzo de 2026, 11:51 a. m.
Este deprimido conectará la troncal de Las Américas y la Av. 68.
Este deprimido conectará la troncal de Las Américas y la Av. 68. Foto: Composición SEMANA | IDU

La Alcaldía de Bogotá reportó un avance significativo en uno de los proyectos de infraestructura más prometedores de la ciudad. Tras un recorrido de verificación en el grupo 3 de la obra de la avenida 68, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el proyecto en su conjunto alcanza un avance del 77,26 %.

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El grupo 3, en el que la entidad distrital realizó el recorrido, comprende la ejecución entre la av. de Las Américas y la Calle 13 y proyecta la construcción de un deprimido exclusivo para el Transmilenio. Esta fase del proyecto conectará la troncal de las Américas con la av. 68.

OBRA EN LA 68
Este no es el único deprimido que se contempla en el proyecto de la Av. 68. Foto: IDU

“Este grupo tiene la responsabilidad de más de 1 km y, además, un deprimido de casi 500 metros de largo, 8 metros de alto (gálibo) que este año conectará TransMilenio desde Las Américas, pasará por la 68 y llegará a la calle 26 en sentido bidireccional”, confirmó el director del IDU, Orlando Molano, desde la obra del deprimido vehicular.

La ejecución de este tercer grupo del proyecto presenta un avance del 85,5% y SEMANA conoció que la entidad distrital tiene prevista la conclusión de la obra a finales de este año.

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SEMANA conoció que esta obra tiene prevista la entrega a finales de 2026. Foto: IDU

En enero de 2024, la Alcaldía recibió la obra con un avance del 12,94, lo que significa una ejecución del 72,63% en un poco más de dos años. Se espera que este deprimido reduzca los tiempos de viaje desde y hacia el occidente, el norte y el centro de la ciudad, impactando a los residentes de Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

Grupos de la obra que se entregarán a finales de este año

Según el IDU, la obra completa, conformada por nueve grupos, debía registrar un avance del 77,64 % al 1 de enero de 2024, cuando la actual administración asumió el control. Sin embargo, para ese momento, el proyecto apenas alcanzaba un 42,57 % de ejecución.

TransMilenio de la 68: cada vez más cerca de su entrega; este es el avance de la obra

SEMANA conoció que desde el alcalde Carlos Fernando Galán, se tiene previsto entregar los grupos 2, 3, 4, 6 y 9. No obstante, la actual administración distrital pretende adelantar significativamente todas las fases que se adelantan en este proyecto de la Av. 68.

Mientras tanto, el proyecto del grupo 3 no solo entregará el deprimido. “Este grupo también tiene que entregar cerca de 30 000 m² de espacio público y zonas verdes, una estación de TransMilenio, un puente peatonal y 1 kilómetro de vía”, señaló el director Molano.

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Orlando Molano, el director del IDU, lideró la visita a la obra. Foto: IDU