Ley seca en Bogotá para la segunda vuelta de las elecciones a Presidente: horarios, restricciones y multas

En la noche de este miércoles 10 de junio de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Gobierno, oficializó las medidas de orden público que regirán en la capital durante la próxima jornada electoral. El eje central del anuncio contempla la aplicación de la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Ley seca en Colombia: horario y restricciones por las elecciones del domingo 31 de mayo

La medida de control social se implementará con miras a los comicios del próximo domingo 21 de junio, fecha en la que se definirá la Presidencia de la República. Las autoridades locales diseñaron el plan de contingencia con base en los reportes de seguridad obtenidos durante las votaciones anteriores.

En Bogotá arrancará antes la ley seca: Distrito endureció medidas por elecciones

El secretario de seguridad de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, informó que “tras analizar lo sucedido en la primera vuelta, de cara al balotaje en Bogotá se determinó aplicar la ley seca desde las 06:00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio”.

Enfoque de seguridad institucional y sanciones

El funcionario del gabinete distrital manifestó que, aunque la restricción altera la dinámica comercial habitual del fin de semana, la complejidad de la contienda política nacional hace necesario que todas las capacidades operativas de la Policía Metropolitana estén concentradas en el proceso.

Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca desde las 06.00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio.… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 11, 2026

La Secretaría de Seguridad añadió que la prioridad institucional del Distrito es facilitar un escenario donde las votaciones se desarrollen sin alteraciones al orden público. Los cuadrantes de vigilancia realizarán patrullajes especiales en las zonas de mayor concentración de mesas de votación.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, incumplir la ley seca en el territorio nacional acarrea una multa general tipo 4, equivalente a 933.816 pesos. Las autoridades indicaron que los locales comerciales que violen la directriz se exponen también al cierre temporal de sus actividades.

Panorama de la contienda por la Casa de Nariño

Los próximos comicios definirán la jefatura del Estado para el periodo constitucional de los siguientes cuatro años. Las agrupaciones políticas intensificaron sus actividades de pedagogía electoral tras los resultados del pasado domingo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, avanzó a la ronda definitiva tras el escrutinio de la primera vuelta. Su permanencia en la carrera electoral modificó las proyecciones de los analistas políticos respecto a la conformación de las alianzas regionales.

El candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, mantiene una disputa directa por los votos de los sectores independientes.

Los comités promotores de ambas campañas estiman que estas votaciones registrarán los niveles de participación ciudadana más altos en la historia del país.