A pocos días de que comience la segunda vuelta presidencial para definir al próximo mandatario de Colombia, varios ciudadanos del país han comenzado a organizar con antelación sus viajes para dirigirse a los puestos de votación donde ejercerán su derecho para escoger entre los candidatos Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Estas son las medidas que anunció MinTransporte para las elecciones de segunda vuelta

Entre estas planeaciones, una de las mayores incógnitas que tienen las personas es si en la zona donde habitan serían aplicadas restricciones de movilidad.

Una de las más reconocidas es la restricción de parrilleros de moto, que varias veces ha sido utilizada.

Para esta segunda jornada, el Gobierno informó si esta restricción será implementada.

¿Habrá restricción de parrilleros de moto en la segunda vuelta de elecciones presidenciales?

El Gobierno expedió un decreto que reitera a los alcaldes del país que no podrán restringir de manera general la circulación de motos con acompañantes mientras se lleva a cabo la jornada de votación, a no ser que haya una razón coherente y comprobada para aplicarla.

El Gobierno reiteró que las restricciones a motocicletas con parrillero no podrán aplicarse de manera general durante las elecciones presidenciales. Foto: Getty Images

Es decir, si hay manera de verificar que dentro del transcurso de la jornada electoral pueden presentarse casos que conlleven la alteración del orden público y afecten la votación, podrán restringir el uso de motocicletas o cualquier otro vehículo.

La administración también informa que en ningún momento se podrá prohibir la circulación de motocicletas individuales o con un acompañante, ya que este es un medio de transporte que es usado por los ciudadanos de Colombia para llegar a sus destinos. De hacerlo, podrían estar afectando el derecho de los ciudadanos para participar en las urnas.

Medidas que van a ser aplicadas durante las elecciones presidenciales

El Gobierno Nacional, junto con las autoridades, sí implementará varias medidas para conservar el orden público en Colombia; una de ellas es la ley seca, la cual se encarga de prohibir la compra y el consumo de bebidas embriagantes durante un tiempo establecido.

El objetivo es prevenir casos de riñas, accidentes o emergencias vinculadas con la ingestión de bebidas alcohólicas.

Aquellas personas que sean vistas incumpliendo esta norma sufrirán graves consecuencias económicas. Las multas se encuentran entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale en un precio alrededor entre $ 233.454 y $ 1.867.632.