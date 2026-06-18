Bogotá implementa cierres y desvíos viales para las elecciones presidenciales del 21 de junio

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha informado sobre los cierres y desvíos viales que serán puestos en marcha durante la jornada de votación que ocurrirá el próximo domingo, 21 de junio.

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca garantizar una movilidad fluida que permita que cada uno de los ciudadanos que ejerce su derecho al voto lo pueda realizar de la forma más sencilla posible y sin ningún inconveniente.

Zonas de Bogotá que tendrán desvíos y cierres

El Distrito tendrá una alta prioridad en zonas de la ciudad que presentarán una alta afluencia de votantes en la capital de Colombia. Una de ellas es en Corferias, donde la Alcaldía informó sobre la implementación de cierres viales en los alrededores del recinto, ubicados entre la carrera 33 y carrera 34, y entre la Avenida Américas y la calle 26.

La Secretaría de Movilidad indicó que el acceso de votantes estará siendo controlado por las autoridades competentes. Cada uno de los ciudadanos podrá llegar al sector por medio de la calle 26, la carrera 33 y la Av. Esperanza.

Para poder ingresar a las instalaciones de Corferias, el Distrito informa que la entrada se llevará a cabo sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Cierres viales y desvios en Corferias durante las elecciones presidenciales Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

El Distrito también comentó sobre la autorización de cierres adicionales que están vinculados con el proceso de escrutinio de votos. La medida estará vigente a partir de las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del 21 de junio.

Las zonas viales afectadas serán las siguientes:

Cierre de la calzada norte de la Avenida Esperanza entre la Avenida Américas hasta la carrera 40. Se tiene que garantizar el acceso controlado a ciudadanos que residen en la zona.

Cierre total de la calle 25 entre las carreras 37 y 40; se debe garantizar el acceso al Hotel Hilton.

Cierre total de la carrera 37 entre la Avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la carrera 40 calzada Oriental, entre la Avenida Américas y calle 25.

La Secretaría Distrital de Movilidad compartió que se realizarán cierres viales en el centro de la ciudad, específicamente en los alrededores de la Plaza de Bolívar y la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Las afectaciones viales se presentarán desde la carrera 8 entre las calles 12B y 10 desde la 1:00 p.m. del sábado 20 de junio y la carrera 9 entre las calles 12B y calle 10 desde las 5:00 a.m. del domingo 21 de junio hasta las 10:00 a.m. del mismo día.

La administración distrital indicó que los ciudadanos que vayan a ejercer su voto lo podrán hacer a través de la carrera 9 con calle 12B.

Cierres viales en Plaza de Bolívar durante elecciones presidenciales Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Posibles cierres temporales en puestos de votación

La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que múltiples puestos de votación que están ubicados en varias localidades de Bogotá están contemplados para recibir un cierre temporal, esto debido a temas de seguridad y control de aforo.

El distrito reitera que esta acción tiene que ser determinada en coordinación con las autoridades competentes.

Los posibles puestos de votación afectados serían los siguientes:

Locailidad Puesto de votación Dirección Inicio Fin Usaquén Canaima Calle 195 entre carreras 18 y 19 20 de junio, 6:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Chapinero Chico Norte Calle 100, entre carrera 16 y carrera 9 (sentido oriente-occidente) 20 de junio, 6:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Chapinero Chico Reservado Carrera 10 entre calles 96 y 97 (ambos sentidos) 20 de junio, 6:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Usme Usminia Carrera 5 entre diagonal 102 Bis Sur y calle 103A Sur 20 de junio, 6:00 p. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Usme Danubio Azul Calle 56A Sur entre carreras 3 y 3C, desde diagonal 57 Sur hasta calle 56 Sur 20 de junio, 6:00 p. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Usme Villa Hermosa Carrera 6F entre calle 97D Sur y calle 97F Sur 20 de junio, 4:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Bosa La Estación Carrera 78 entre calles 60A Sur y 63 20 de junio, 9:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. San Cristóbal Sosiego Carrera 9A #18-74 Sur y tramo aledaño al colegio 20 de junio, 8:00 a. m. 21 de junio, 7:00 p. m. Fontibón Registraduría Auxiliar Carrera 103A entre calles 17 y 18, y calle 17A con carrera 103A 21 de junio, 6:00 a. m. 21 de junio, 7:00 p. m. Fontibón Santa Teresa Calle 19 entre carreras 99 y 98 20 de junio, 5:00 p. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Suba Parque Fundacional de Suba Carrera 90 entre calles 146B y 147 19 de junio, 6:00 p. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Suba Parque Fundacional de Suba Carrera 91 entre calles 146B y 147; calle 147 entre carreras 90 y 92; calle 146C Bis entre carreras 90 y 92 21 de junio, 6:00 p. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Suba La Toscana Lisboa Sede B Carrera 151 entre calles 132D y 132 Bis 21 de junio, 4:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Teusaquillo Imprenta Nacional Calle 24 Bis y carrera 66 hasta la carrera 67 (entrada Casa de Moneda) 21 de junio, 8:00 a. m. 21 de junio, 11:59 p. m. Los Mártires Veraguas Calle 5A entre carreras 26A y 27 21 de junio, 5:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Los Mártires Salón Comunal Santa Isabel Carrera 29B entre calles 1F y 1D Bis 21 de junio, 5:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Los Mártires El Castillo de las Artes Calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15 21 de junio, 5:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Puente Aranda La Asunción Carrera 32 #1D-21 21 de junio, 4:00 a. m. 21 de junio, 7:00 p. m. Ciudad Bolívar Estrella del Sur Calle 74A Sur entre carreras 18 y 18A 21 de junio, 5:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Ciudad Bolívar San Francisco Desde la carrera 21 hasta la calle 66 Sur 21 de junio, 3:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m. Ciudad Bolívar Paraíso Desde la carrera 27B con calle 71C Bis A Sur 21 de junio, 3:00 a. m. 21 de junio, 8:00 p. m.

Recomendaciones de las autoridades

La Alcaldía Mayor de Bogotá emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos de la capital que van a salir a las calles a votar por su candidato presidencial.

El Distrito aconseja realizar una programación de los viajes y actividades que se vayan a llevar a cabo en las zonas afectadas por el desarrollo de la jornada electoral

Además, se aconseja seguir todas las indicaciones que emitan los agentes de tránsito, funcionarios de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas.

También se recomienda hacer uso del transporte público y bicicleta, para así evitar ir a las zonas de votación por medio de un vehículo particular.

La entidad recuerda que, debido a las elecciones, no se habilitará la ciclovía.