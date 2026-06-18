Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por posibles protestas tras elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia

A menos de 72 horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos ante posibles manifestaciones y hechos de violencia que podrían registrarse durante y después de las elecciones del próximo domingo 21 de junio.

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La advertencia fue publicada por el Departamento de Estado, que informó que las autoridades colombianas implementarán medidas especiales de seguridad desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

En el documento, la entidad recordó que durante ese periodo estarán vigentes restricciones como el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas, así como la ley seca. Además, destacó que habrá un amplio despliegue de personal de seguridad en distintas regiones del país.

La principal preocupación expresada por las autoridades estadounidenses está relacionada con posibles alteraciones del orden público una vez se conozcan los resultados de las urnas.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, advirtió el Departamento de Estado.

La alerta también señala que las manifestaciones y los operativos de seguridad podrían generar complicaciones para quienes se movilicen dentro del territorio nacional.

“Las manifestaciones y el despliegue policial pueden causar importantes interrupciones en el transporte, como el cierre de carreteras o vías de comunicación”, agregó la entidad.

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Ante ese panorama, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a las condiciones de seguridad y evaluar sus desplazamientos durante el fin de semana electoral.

“Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsidere sus planes”, concluyó el mensaje.

La advertencia se conoce en medio de un ambiente de máxima expectativa por la segunda vuelta presidencial y luego de que distintas autoridades colombianas reforzaran los dispositivos de seguridad para garantizar una jornada electoral en calma en todo el territorio nacional.