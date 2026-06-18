A tres días de la segunda vuelta presidencial, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que existe probabilidad de disturbios violentos o de actos vandálicos.

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“Hay una que otra persona, simpatizante radical, que estaría motivando más a ganar con el odio que ganar con las ideas”, señaló el ministro.

La advertencia la hizo al revisar varios mensajes que existen en las redes sociales. Los anuncios sobre novedades en materia de orden público los ha pronunciado el ministro Sánchez durante los recorridos que ha hecho en diferentes regiones del país, donde se ha ido activando el Plan Democracia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no descartó hechos violentos después de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Foto: Foto: Colprensa

Incluso, el ministro recordó a los votantes que no pueden hacer uso del celular dentro de los cubículos de votación. Señaló que esta medida se adoptó para reducir al mínimo el constreñimiento electoral.

“Toda la Fuerza Pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 160.000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408.000 uniformados. Reconocemos los riesgos y por ello desplegamos desde hace más de un año el Plan Democracia (…). El Estado tiene la capacidad para mitigarlos”, señaló recientemente el ministro Sánchez.

Por su parte, el director de la Policía, el general William Rincón, hizo un llamado a los votantes de cara a las elecciones del próximo domingo.

“Invitamos a todos los colombianos a que muestren un comportamiento ejemplar. Que ganen las ideas y no los insultos. Que se respeten los resultados. Que gane la democracia y que gane Colombia”, sentenció el jefe de la Defensa, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de la desinformación en esta época electoral y su “capacidad para promover el odio y la paranoia”.

Las Fuerzas Militares también desplegaron sus capacidades para evitar hechos violentos o novedades que afecten el certamen electoral.