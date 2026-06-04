Como lo anticipó SEMANA, el general Erick Rodríguez fue llamado a vacaciones por parte del alto mando militar. Es conocido que estas decisiones por lo general se toman cuando el oficial no va a seguir más en la fuerza.

Sobre el general Rodríguez se tejen dos tesis de su posible retiró de la fuerza. La primera, una presunta participación oculta en política. La segunda, que sus declaraciones en plena jornada de elecciones sobre la carnetización de grupos criminales en el Meta a la población para constreñir el voto habrían causado molestia en el alto gobierno.

El general Erick Rodríguez, según fuentes militares, era cercano al general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares. Foto: Asocaña / Cortesía

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el caso de Rodríguez, las fuentes militares han confirmado la situación actual del oficial.

En medio de los hechos recientes, hay que mencionar que el general Erick Rodríguez estaba encargado de gran parte del Plan Democracia, que tiene la misión de garantizar la seguridad en las elecciones, por eso desde ya, algunos sectores políticos se preguntan si se debilitará la seguridad en las elecciones con la decisión de su salida.