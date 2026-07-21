Autoridades de Cundinamarca reportaron disminución de homicidios en 2026

En el más reciente Consejo de Seguridad de las autoridades en Cundinamarca, se evidenció, según las autoridades, una disminución del 9,7 % en las muertes violentas y del 70 % en los secuestros.

Consejo de seguridad de la gobernación de Cundinamarca encabezado por el general (r) Luis Fernando Navarro. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Indicaron desde la Gobernación que también hubo reducciones en delitos como el hurto a comercios, viviendas y vehículos.

“Esta es una demostración clara de que el Estado colombiano tiene una misionalidad constitucional que genera los equilibrios necesarios para poder cumplir con nuestro deber”, indicó el secretario de Gobierno de Cundinamarca, general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez.

Autoridades militares y de Policía en Consejo de Seguridad de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Así mismo indicó el general (r) Navarro que “las cifras corresponden a los resultados obtenidos mediante el trabajo coordinado entre la Gobernación de Cundinamarca, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación Seccional Cundinamarca, el Ministerio Público y el Centro de Atención de Fiscalías, una articulación que ha permitido intensificar las acciones de prevención, investigación y judicialización en los 116 municipios del departamento”.

El general Navarro también indicó que se “evidencia una disminución del 100 % en los casos de piratería terrestre, una reducción del 30 % en el abigeato, del 25,9 % en el hurto a comercios, del 17,4 % en los delitos sexuales y del 13,8 % en el hurto de vehículos”.