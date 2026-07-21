María Fernanda Cabal le responde a Aida Quilcué por denunciar supuesta obstaculización de la protesta: “Se les acabó el recreo”

La ahora exsenadora María Fernanda Cabal le respondió a la congresista Aida Quilcué por denunciar una supuesta “obstaculización” de una protesta social.
Todo se dio cuando algunos ciudadanos intentaron hacer una marcha en Cali durante el 20 de julio, Día de la Independencia, pero las autoridades lo evitaron. Esto generó la molestia de Quilcué, quien fue la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.
“La Secretaría de Tránsito impidió el ingreso de los vehículos de la minga. A pesar de ello, seguiremos apostándole a la vida, al diálogo y a la democracia”, señaló.
Ante esto, Cabal no dudó en pronunciarse y, a través de su cuenta de X, dejó un mensaje claro.
“Se les acabó el recreo, Aida. Las normas son para todos. Ustedes no son excepción”, manifestó.
Se les acabó el recreo Aida. Las normas son para todos. Ustedes no son excepción. pic.twitter.com/nlLvWUirWy— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 21, 2026