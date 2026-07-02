María Fernanda Cabal pidió revisar contrato del Icetex en medio de empalme anticorrupción

María Fernanda Cabal le pidió al próximo gobierno revisar un contrato suscrito por el Icetex en julio de 2025 con la Corporación Colombia Digital para la gestión del Fondo Pasivo Contingente.

El contrato interadministrativo se proyectó con un presupuesto estimado a cinco años de hasta 82.997 millones de pesos, de los que ya se han girado 49.196 millones de pesos. Es decir, en apenas un año de ejecución se ha utilizado más de la mitad del presupuesto que se había estimado para cinco años.

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Cabal le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo revisar ese convenio en medio del proceso de empalme que realizan con la administración saliente de Gustavo Petro.

“Ya giraron 49.196 millones de pesos en un solo pago (13 de marzo de 2026) y, según el propio Icetex, la fase de pruebas apenas está en ‘preparación preliminar’”, enfatizó la exsenadora de la república.

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El Gobierno entrante dejó claro que realizará un empalme “anticorrupción” para evaluar cuál es el estatus real de las cuentas del Estado. Sobre la mesa también está un proceso de auditoría forense de cómo entrega el presidente Petro el país.

“Debo recordar que los recursos del Fondo Pasivo Contingente tienen, entre otras fuentes, los aportes del 2 % sobre desembolsos que pagan los propios beneficiarios de crédito”, señaló Cabal.

De La Espriella confirmó la designación de Viviane Morales como ministra de Educación a partir del 7 de agosto. El Icetex, la entidad cuya contratación Cabal cuestionó en su mensaje al gobierno entrante, está bajo la sombrilla de esa cartera.