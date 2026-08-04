Icetex anunció ampliación de plazos para postularse a créditos educativos: estas son las fechas definidas

Hace algunas horas, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) detalló que, con el fin de garantizar nuevas oportunidades a las y los colombianos, la entidad extendió las fechas de su convocatoria 2026-2 de crédito educativo.

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“Hasta el próximo 28 de agosto fue ampliado el calendario de inscripciones para solicitar crédito educativo del Icetex y poder acceder con este apoyo a programas de pregrado y posgrado en el segundo semestre del año 2026. Así, más personas se inscribirán en esta convocatoria y se postularán para poder acceder a apoyo financiero, ya sea para ingresar, permanecer o graduarse en la educación superior”, comentó la entidad.

Además de las líneas para pregrado y posgrado, continúan abiertas las inscripciones para programas ETDH y Educación Continuada hasta el próximo 25 de septiembre. Foto: ICETEX

Indicó que, además del plan de financiación para pregrados en Medicina en Colombia, cuya convocatoria ya cerró, permanecen abiertas hasta el 28 de agosto las líneas de crédito para financiar programas de pregrado y posgrado, tanto en el país como en el exterior.

Aclaró, además, que las líneas de financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y Educación Continuada (diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua) también permanecen abiertas, y que la fecha límite de inscripción será el 25 de septiembre.

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El Icetex recordó que las renovaciones de crédito para quienes ya cuentan con este apoyo también estarán disponibles hasta el 28 de agosto. Foto: Colprensa

Quienes deseen aplicar deben tener en cuenta que, para el segundo semestre de 2026, la convocatoria contempla líneas de crédito a corto y mediano plazo, con pagos que se ajustan a las necesidades económicas de las y los estudiantes. Estas permiten reembolsar una parte durante la época de estudios y el saldo restante después de la graduación.

“Las renovaciones de crédito también están abiertas para quienes ya cuentan con este apoyo del Icetex y tienen programado continuar con esta financiación para 2026-2. La etapa de renovaciones cerrará el próximo 28 de agosto”, indicó.

Los interesados deben ingresar a la sección “Créditos educativos” del Icetex y elegir el plan de financiación que mejor se ajuste a sus necesidades económicas. Foto: SEMANA

Tenga en cuenta que, para adelantar su inscripción, deberá ingresar a la sección “Créditos educativos” y elegir el plan de financiación disponible para diligenciar el formulario de inscripción. Estas deberán realizarse dentro de las fechas establecidas para cada línea de crédito.