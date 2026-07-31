Icfes Saber 11: ¿cuál es un buen puntaje para ingresar a la universidad? Datos clave que debe saber

Miles de estudiantes en Colombia están a la espera de la publicación de los resultados de las pruebas Saber 11, luego de que más de 650.000 personas presentaran el examen el pasado 26 de julio.

UNAL Palmira abre inscripciones para Farmacia e Ingeniería Mecatrónica

El Icfes tiene previsto divulgar los puntajes el próximo 25 de septiembre, una fecha que será decisiva para quienes planean iniciar estudios universitarios en los próximos semestres.

¿Qué puntaje se considera bueno en las pruebas de estado en Colombia?

La prueba Saber 11 evalúa competencias en:

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales

Inglés.

A partir del desempeño en estas áreas, cada estudiante recibe un puntaje global que va de 0 a 500, el cual suele ser uno de los principales criterios de admisión en universidades públicas y privadas del país.

Esto es lo que debe saber sobre la calificaciones del Icfes. Foto: Getty Images / Getty Images.

Aunque no existe una cifra única que garantice el ingreso a la educación superior, el promedio nacional suele rondar los 250 puntos. En ese contexto, obtener más de 320 puntos ya se considera un buen resultado, pues significa superar ampliamente el promedio y ampliar las posibilidades de acceder a una amplia oferta de programas académicos.

Para las carreras con mayor demanda, el panorama cambia. Instituciones de alta competitividad, como la Universidad Nacional y otras universidades públicas de prestigio, suelen recibir aspirantes con puntajes que superan los 350 puntos, aunque el requisito puede variar según el programa académico y la sede.

Colombia daría nuevo paso en la educación: abriría su universidad pública número 36 y tendría estos programas

Más allá del puntaje global, el reporte del Icfes también incluye un percentil, un indicador que muestra cómo quedó ubicado el estudiante frente al resto de los evaluados en el país. Este dato permite conocer si el desempeño estuvo por encima o por debajo del promedio nacional.

En cualquier caso, especialistas recomiendan interpretar los resultados como una herramienta para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, más que como un único factor para definir el futuro académico, ya que cada institución establece sus propios criterios de admisión.