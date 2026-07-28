¿Nueva materia en los colegios del país? Proyecto de ley buscaría cambio en los contenidos que ven los estudiantes

Con el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República, fue radicado un proyecto de ley que busca convertir la educación económica y financiera en una materia obligatoria dentro de los colegios del país.

Horarios de clase podrían cambiar por la llegada del fenómeno de El Niño en 2026

La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Castro, del partido Centro Democrático, con el objetivo de fortalecer las habilidades de los estudiantes para la toma de decisiones relacionadas con el manejo responsable del dinero.

Los menores podrán tener mayores conocimientos financieros. Foto: Especial para El País

“Acabamos de radicar el proyecto número 067 de 2026 Cámara, mediante el cual se establece el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para brindarles a nuestros niños en etapa escolar, preescolar y media, las nociones y las habilidades para poder tener conocimientos en educación económica financiera que les permitan enfrentar los problemas del día a día”, puntualizó el congresista.

De acuerdo con el congresista, la propuesta pretende que niños, niñas y adolescentes adquieran conocimientos básicos sobre ahorro, presupuesto, inversión, endeudamiento responsable, uso del sistema financiero y planificación económica desde las etapas tempranas de su formación académica.

Colegios deberán impartir nuevos contenidos de manera obligatoria a sus estudiantes en todo el país; decreto lo hizo oficial

La intención es preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos económicos de la vida cotidiana y reducir los problemas derivados del desconocimiento financiero.

La propuesta también establece una formación progresiva de acuerdo con la edad de los estudiantes. En los primeros años de escolaridad, los niños aprenderían conceptos básicos como la diferencia entre una necesidad y un deseo, la importancia del ahorro y el cuidado responsable de los recursos. El propósito es que desde temprana edad desarrollen hábitos financieros que les permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones más conscientes en su vida cotidiana.

La propuesta deberá ser discutida por las autoriades del país. Foto: 123RF

A medida que avancen en su proceso educativo, los contenidos se volverían más especializados e incluirían temas como la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito, el cálculo de intereses, el funcionamiento del sistema financiero y la identificación de riesgos asociados a préstamos informales o esquemas de endeudamiento.

La iniciativa busca que, al finalizar la educación media, los jóvenes cuenten con herramientas para administrar sus recursos, planificar sus finanzas y tomar decisiones económicas informadas.