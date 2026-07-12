Colegios deberán impartir nuevos contenidos de manera obligatoria a sus estudiantes en todo el país; decreto lo hizo oficial

Los colegios de Colombia deberán incorporar nuevos contenidos sobre seguridad vial, movilidad sostenible y el uso seguro de la bicicleta y otros medios de transporte, tras la expedición de un nuevo decreto del Ministerio de Transporte que busca fortalecer la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esta materia.

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La medida modifica los decretos reglamentarios de los sectores Transporte y Educación para incluir acciones pedagógicas orientadas a promover una cultura de movilidad segura desde las aulas, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito y fomentar el respeto por la vida y la convivencia en las vías.

Colegios deberán adaptar sus clases con las nuevas directrices. Foto: Getty Images

Entre las nuevas obligaciones, las instituciones educativas deberán identificar las condiciones de movilidad de sus estudiantes, reconocer los riesgos existentes en los entornos escolares y fortalecer sus Planes de Movilidad Escolar mediante estrategias preventivas y educativas que contribuyan a proteger a toda la comunidad educativa.

Además, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las entidades territoriales trabajarán de manera conjunta para brindar acompañamiento técnico, desarrollar contenidos pedagógicos y hacer seguimiento a la implementación de estas medidas en los establecimientos educativos del país.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que la iniciativa representa un avance importante en la formación de ciudadanos más conscientes sobre la seguridad vial.

La iniciativa busca añadir nuevas herramientas al proceso de formación de los estudiantes. Foto: Getty Images

“La seguridad vial no empieza cuando una persona aprende a conducir; empieza desde la escuela. Con este decreto damos un paso histórico para formar generaciones que entiendan que movilizarse también es cuidar la vida propia y la de los demás. Educar para una movilidad segura es una de las herramientas más poderosas para prevenir la siniestralidad y construir un país más seguro”, afirmó la funcionaria.

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El decreto también promueve la movilidad activa y sostenible mediante el uso responsable de la bicicleta y otros medios de transporte alternativos, como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos en las vías.