Corte Constitucional pone freno a los colegios: no podrán prohibir a estudiantes esta acción

Las instituciones académicas y sus integrantes deben seguir a cabalidad sus reglamentos, basados en las normas que hay en la Ley General de Educación. Allí se establecen unos parámetros iniciales, que deben ser realizados y cumplidos correctamente, sin vulnerar derechos y deberes.

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Pese a que los reglamentos de convivencia pueden ser estrictos y manejar sus políticas en los estudiantes, se ha conocido respuesta de parte de la Corte Constitucional sobre las demostraciones afectivas entre los jóvenes en los colegios y aulas de clases.

Según se observa en el texto oficial, las instituciones educativas no pueden prohibir ni cohibir a los estudiantes de establecer relaciones amorosas dentro o fuera de las instalaciones. La sentencia T-085 de 2020 menciona que no se puede restringir esto ni generar castigos al respecto.

“La Sala Tercera de Revisión considera que, aunque la Ley General de Educación autoriza la creación y expedición de los reglamentos y manuales de convivencia, las prohibiciones que establecen estos instrumentos deben respetar el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de cada estudiante”, se lee.

“En consecuencia, la Corte ordena a la Institución Educativa modificar las cláusulas del manual de convivencia que afecten los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los estudiantes, ello antecedido de un proceso de construcción colectiva en el que participe toda la comunidad educativa”, agrega.

Este derecho se debe respetar y no se deben tomar medidas que vayan en contra de quienes deseen entablar dichos vínculos en las aulas de clase y los espacios educativos, sin afectar a compañeros o ritmos educativos.

Cabe aclarar que la Ley General de Educación también habla del desarrollo de la personalidad sin limitaciones, formando a los jóvenes y niños desde lo físico, integral, ético, moral, intelectual y espiritual.