El Colegio Las Margaritas IED, ubicado en la localidad de Bosa, fue incluido entre las diez mejores instituciones educativas del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, un reconocimiento internacional que distingue a los establecimientos que han desarrollado iniciativas innovadoras con impacto en la comunidad educativa.

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La selección fue dada a conocer por la organización T4 Education, encargada de entregar estos galardones, junto con la Secretaría de Educación de Bogotá. La institución, que hace parte de la red de Alianza Educativa, competirá en la categoría Fomento de una Vida Saludable, destinada a destacar proyectos que promueven el bienestar integral de los estudiantes.

Uno de los aspectos que llevó al colegio a integrar este selecto grupo fue la implementación de un modelo enfocado en el bienestar socioemocional. Gracias a esta estrategia, la institución ha logrado disminuir en un 85 % los casos de conflictos escolares graves y fortalecer los espacios de convivencia entre los alumnos.

Con este reconocimiento, Bogotá vuelve a posicionarse en el escenario internacional por sus avances en materia de educación pública, al demostrar que las iniciativas orientadas al desarrollo emocional y la construcción de entornos escolares saludables pueden convertirse en referentes de transformación educativa a nivel mundial.

“La educación socioemocional, fortalecer estas habilidades es parte de una educación que te responde, forma parte de esa apuesta por la educación de calidad que hace la alcaldía de Carlos Fernando Galán. No solo es hablar de aprendizajes, de áreas, también es fundamental hablar de esa convivencia y de lo socioemocional, porque eso nos ayuda a construirnos mejor como ciudad y como comunidad educativa”, mencionó la Secretaria Distrital de Educación.

En lo que recoge AS, los World’s Best School Prizes son considerados uno de los reconocimientos más altos e importantes del sector estudiantil y académico, postulando a decenas de instituciones de distintos países.

En este caso, el Colegio Las Margaritas entró en el selecto grupo de los 10 finalistas de la respectiva categoría, destacando con los enfoques preventivos que manejan para lidiar con la convivencia y el bienestar de la juventud.