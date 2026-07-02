SENA abre convocatoria de cursos gratis de Python, inteligencia artificial y ciberseguridad: así puede aplicar

Durante los últimos años, la transformación digital ha incrementado la demanda de profesionales con conocimientos en programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. En respuesta a esta necesidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene abierta una convocatoria de cursos virtuales gratuitos dirigidos a mujeres interesadas en fortalecer sus competencias tecnológicas y ampliar sus oportunidades laborales.

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La iniciativa hace parte de la estrategia Mujeres Digitales, un programa con el que la entidad busca impulsar una mayor participación femenina en un sector que históricamente ha registrado una baja representación de mujeres.

A través de esta oferta, las participantes pueden acceder a formación complementaria de manera virtual, sin costo y con horarios flexibles durante todo el año.

Betowa, plataforma virtual del Sena Foto: Sena

Desde el SENA explicaron que el propósito es brindar herramientas que permitan a más mujeres prepararse para los desafíos de la economía digital y acceder a perfiles cada vez más solicitados por las empresas.

“En el SENA avanzamos con determinación hacia el cierre de brechas de género en el sector tecnológico. La estrategia Mujeres Digitales promueve el acceso de las mujeres a procesos de formación virtual en áreas digitales, fortaleciendo sus capacidades y su participación en el ecosistema tecnológico del país”, aseguró Deisy Pulido, vocera de la estrategia Mujeres Digitales.

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La oferta académica reúne cursos cortos enfocados en algunas de las áreas con mayor crecimiento dentro de la industria tecnológica. Entre ellas se encuentra la visualización y análisis de datos mediante Python, una de las herramientas de programación más utilizadas en la actualidad para el procesamiento de información y el desarrollo de soluciones basadas en datos.

Asimismo, las participantes podrán encontrar programas relacionados con inteligencia artificial, una tecnología que continúa ganando protagonismo en sectores como la salud, la educación, las finanzas y el comercio. También hacen parte de la convocatoria diferentes cursos sobre realidad virtual, protección de datos y gestión de tecnologías de la información.

La inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la gestión del talento. Foto: Getty Images

¿Cómo inscribirse en los cursos?

Las mujeres interesadas en acceder a estos cursos gratuitos deben completar el siguiente proceso: