Ministerio de Educación confirma las fechas, con ajuste por nuevo festivo, para estudiantes en Colombia

Las vacaciones de mitad de año están próximas a acabarse, por lo que muchas personas están al pendiente de las fechas de regreso a clases en distintas ciudades del país. Pese a que algunos consideran que es algo general, el Ministerio de Educación aclaró los cambios y la forma en que se manejarán.

Alerta a estudiantes por estafas con el Icetex: estarían enviando enlaces falsos

El retorno a las aulas no será igual en todo el país, ya que cada entidad territorial mantiene su propio calendario académico y, en algunos casos, deberá realizar ajustes debido al nuevo día festivo establecido para 2026.

“Tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas”, se lee en la Ley 115 de 1994, la cual establece que los colegios públicos deben cumplir 40 semanas de actividad académica.

El cambio obedece a la entrada en vigor de la Ley 2578 de 2026, que declaró como festivo nacional el 9 de julio en conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Como este año la fecha cae un jueves, la aplicación de la Ley Emiliani traslada el descanso al lunes 13 de julio, generando modificaciones en algunos cronogramas escolares.

Aunque el Ministerio de Educación reúne en su portal oficial los calendarios académicos de las diferentes regiones, la definición de las fechas de regreso a clases corresponde a cada secretaría de Educación, por lo que los estudiantes pueden volver en días distintos según el departamento o municipio donde estudien.

Además, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación contempla 12 semanas de receso estudiantil durante el año, distribuidas entre las vacaciones de inicio y final de año, la Semana Santa, la semana de receso de octubre y el descanso de mitad de año.

Por esta razón, mientras algunas instituciones retomarán actividades durante la primera semana de julio, otras ajustarán sus cronogramas para incorporar el nuevo puente festivo del 13 de julio sin afectar el cumplimiento del calendario académico obligatorio.

Las autoridades educativas recomiendan a las familias consultar el calendario oficial de su respectiva secretaría de Educación o del colegio para confirmar la fecha exacta de regreso a clases, ya que esta puede variar dependiendo de la región.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Educación en su portal oficial sobre el regreso a clases, quienes retomaban actividades el 30 de junio eran los colegios del Guaviare.

El 6 de julio, por su parte, retomarán actividades los colegios públicos de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Caquetá, Cartagena, Casanare, Córdoba, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Guainía, Huila, Itagüí, La Guajira, Magdalena, Manizales, Montería, Neiva, Santander, Pereira, Popayán, Quindío, Riohacha, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Sucre, Tolima y Tunja.

De igual manera, se menciona en esta fecha a Valledupar, Vaupés, Villavicencio y Yopal.

En cuanto a quienes regresarán el 14 de julio con motivo del festivo del 13 de julio, serán: Atlántico, Barranquilla, Caldas, Cundinamarca, Medellín, Meta, Palmira, Putumayo, Soledad, Tuluá, Nariño y Yumbo.

El 21 de julio retoman: Buga, Ipiales, Nariño y Valle del Cauca, mientras que el 26 de julio lo harán Jamundí y Pasto.

¿Cuándo regresan los colegios privados?

Estas entidades académicas pueden definir sus calendarios libremente, siempre que cumplan con las normativas de la ley con respecto a las semanas que se deben cumplir. Muchos colegios prefieren regirse por estas fechas de la Secretaría de Educación, dependiendo de la zona en la que se encuentren.