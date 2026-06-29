Alerta a estudiantes por estafas con el Icetex: estarían enviando enlaces falsos

Los delincuentes cada vez le apuestan a las estafas, dado que son alternativas con las que pueden engañar a las personas y obtener réditos a partir de ello, como lo es dinero o información de incautos. Los delincuentes han industrializado el engaño y ahora utilizan a la tecnología para ello. Bancos, aseguradoras y otras entidades que manejan dinero e información han alertado por estas modalidades.

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Ahora, la situación de estafa la estarían viviendo varios estudiantes del país, pues se han registrado nuevas modalidades con los pagos del Icetex. La entidad se pronunció hace algunos días, haciendo un llamado para que quienes paguen las cuotas de estos créditos a través de internet tengan cuidado.

Si tiene un crédito con el Icetex, tenga cuidado. Delincuentes estarían enviando enlaces fraudulentos para robar dinero e información personal. Foto: Getty Images / Canva

En una comunicación aseguraron que hay gente que está enviando enlaces y códigos QR falsos para que paguen la cuota del Icetex. Al ingresar, se encuentran con una página falsa que les pide sus datos para pagar la supuesta factura.

La entidad aseguró que los pagos de estas facturas únicamente se hacen a través del portal oficial, tanto de manera presencial como en las entidades bancarias autorizadas. Nunca los pagos se harán a través de códigos o enlaces enviados por externos a la entidad.

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Respecto a los pagos, son varias las alternativas. La primera son los pagos por PSE, que permite pagar en línea con cualquier banco. Lo primero que debe hacer para utilizar esta alternativa es entrar a la página oficial del Icetex desde el buscador y hacer todo el proceso que le soliciten.

Los ciberdelincuentes ahora estarían suplantando al Icetex con páginas falsas de pago. Conozca cuáles son los únicos medios autorizados para realizar sus cuotas. Foto: Getty Images

También puede ir a hacer el pago directamente en el banco. Lo que debe hacer es descargar el recibo e imprimirlo para llevarlo a la ventanilla de manera física. Recuerde que las entidades autorizadas para este pago son el Banco Agrario, ATH Banco Popular, Banco Itaú, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Caja Social.

Finalmente, si usted se encuentra en el exterior y desea realizar los pagos, puede solicitar que su banco envíe una transferencia desde el exterior a la cuenta del Icetex en el Banco de Bogotá, Miami o Citibank NY.

La entidad hizo un llamado a los estudiantes para no confiar en enlaces o códigos QR enviados por terceros y verificar siempre que el pago se haga desde los canales oficiales. Foto: Colprensa