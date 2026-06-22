Estudiar y graduarse en una universidad pública será gratis para miles de jóvenes: así funcionará la nueva medida

Ingresar a una universidad pública y obtener el título profesional tendrá menos barreras económicas para algunos jóvenes colombianos.

El Ministerio de Educación Nacional anunció la implementación de una política de gratuidad que cubrirá los costos de inscripción a programas de pregrado.

También eliminará el cobro de derechos de grado para estudiantes que cumplan los requisitos establecidos.

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MinEducación cubrirá el costo de inscripción a universidades públicas

La medida quedó reglamentada mediante el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026,.

A través de esta se establece que el Ministerio de Educación asumirá el pago de hasta tres derechos de inscripción por aspirante para quienes busquen ingresar a programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas.

Con esta decisión, los jóvenes beneficiarios podrán participar en procesos de admisión sin tener que pagar el valor de inscripción que cobran las universidades oficiales como requisito previo para presentar la solicitud de ingreso.

Sin embargo, el beneficio no significa un ingreso automático a la institución, pues cada universidad mantendrá sus propios criterios y procesos de selección.

El apoyo está dirigido a jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años que pertenezcan al grupo A del Sisbén IV o hagan parte del censo de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior.

Además, los aspirantes no deben tener un título profesional universitario ni haber estado matriculados en un programa profesional en una institución de educación superior.

El Ministerio de Educación anunció la cobertura de derechos de inscripción y grado para jóvenes que cumplan los requisitos establecidos.Universidad Nacional de Colombia. Foto: Jorge Serrato

¿Quiénes podrán acceder a la gratuidad en derechos de grado?

El decreto también contempla que algunos estudiantes próximos a finalizar su carrera no tendrán que pagar los derechos de grado.

Un cobro que las instituciones realizan como parte del proceso para la entrega oficial del título profesional.

Este beneficio aplicará para estudiantes de instituciones de educación superior estatales u oficiales que tengan entre 14 y 28 años, nacionalidad colombiana y pertenezcan a poblaciones priorizadas por su condición de vulnerabilidad.

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Entre los grupos incluidos están integrantes de comunidades indígenas, población Rrom, afrocolombianos, raizales y palenqueros, comunidades campesinas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y estudiantes clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV.

El Ministerio estableció que el beneficio no podrá recibirse nuevamente si el estudiante ya había sido favorecido con esta gratuidad anteriormente.

Aunque la política ya fue reglamentada, su aplicación será progresiva y estará condicionada a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Nacional.

La priorización de beneficiarios tendrá en cuenta los criterios de vulnerabilidad definidos en la normativa.

Con esta decisión, el Gobierno busca ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan iniciar una carrera profesional y completar su formación en instituciones públicas de educación superior sin que los costos adicionales se conviertan en un obstáculo.