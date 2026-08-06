“La educación en el Gobierno Petro quedó en los rines”: congresista destapa abandono e irregularidades y radica derecho de petición

El representante a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, anunció la radicación de un derecho de petición ante el Ministerio de Educación con el que busca obtener respuestas oficiales sobre el estado de varios programas y compromisos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia educativa.

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El congresista aseguró que su propósito es conocer, con cifras y documentos oficiales, cuál es la situación actual del sector y establecer si hubo incumplimientos que deban ser puestos en conocimiento de los organismos de control.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Patiño lanzó fuertes críticas a la gestión del Ejecutivo y afirmó que “el mayor desastre que pudo haber hecho Petro en su Gobierno fue destruir la educación y acabar con la esperanza de muchos niños y jóvenes”. En ese mismo pronunciamiento sostuvo que más de un millón de niños, niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, una situación que, según dijo, merece una explicación por parte del Ministerio.

El congresista también puso el foco en la infraestructura escolar. Según manifestó, el país enfrenta un déficit superior a los 50 billones de pesos para atender las necesidades de los establecimientos educativos y aseguró que existen más de 40.000 sedes que requieren intervención por el deterioro de sus instalaciones. Estas cifras hacen parte de los interrogantes que espera resolver mediante el derecho de petición radicado ante la cartera de Educación.

Otro de los puntos que cuestionó fue la situación del Icetex. Patiño aseguró que más de 40.000 jóvenes habrían quedado sin acceso a beneficios para financiar sus estudios superiores, lo que, en su concepto, limita las oportunidades de miles de estudiantes que buscan ingresar o permanecer en la educación superior. De igual manera, criticó la promesa del Gobierno sobre la creación de 500.000 nuevos cupos universitarios y aseguró que esa meta no se habría materializado.

En su pronunciamiento, el representante también se refirió a la situación de los docentes. Señaló que el nuevo modelo de salud del magisterio atraviesa una profunda crisis y aseguró que el sistema presenta un déficit cercano a los tres billones de pesos. Además, sostuvo que las decisiones adoptadas durante este Gobierno afectaron la atención de los maestros y de sus familias, por lo que pidió explicaciones sobre la administración de estos recursos.

De acuerdo con el boletín divulgado por su equipo, la solicitud de información presentada ante el Ministerio de Educación abarca temas como la infraestructura educativa, la situación del Icetex, la salud y el bienestar de los docentes, además de otros asuntos que considera prioritarios para evaluar el estado del sector educativo durante el actual Gobierno.

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Patiño afirmó que, una vez reciba la respuesta oficial del Ministerio, revisará detalladamente la información para identificar posibles irregularidades. En caso de encontrar hallazgos que lo ameriten, aseguró que trasladará la documentación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que adelanten las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el congresista sostuvo que el objetivo de esta actuación es que exista mayor transparencia frente al manejo de la política educativa y reiteró que el país merece conocer el estado real de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional con estudiantes, docentes e instituciones educativas. “El país necesita transparencia y verdad”, concluyó.