Abren Universidad Policial de Colombia: estas son las listas de carreras y programas disponibles

Una nueva institución se incorporó hace algunas semanas al sistema de educación nacional. Se trata de la Universidad Policial, una institución que buscaría fortalecer la formación académica de los uniformados y también de la ciudadanía en general, que quiera aprender distintas habilidades. La institución nació para reemplazar la antigua Dirección de Educación Policial (DIEPO).

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La entidad fue presentada como universidad el pasado 4 de agosto. Una de las dudas que tienen muchos es la que respecta a cuáles son los programas que se ofrecerán y cómo se puede realizar la inscripción a la institución.

La institución también ofrece formación técnica profesional en áreas como servicio de policía, inteligencia, seguridad vial e investigación judicial. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En pregrado, la Universidad Policial tiene los siguientes programas:

Administración Policial (virtual y presencial)

Criminalística (con exclusividad para uniformados

Licenciatura en Educación Comunitaria

Si opta por un posgrado, puede acceder a estas maestrías:

Maestría en Gestión de la Seguridad

Maestría en Criminología y Victimología

Maestría en Investigación Criminal

Maestría en Seguridad Pública

Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense.

La oferta académica incluye programas tecnológicos relacionados con mantenimiento aeronáutico, derechos humanos y gestión comunitaria. Foto: Getty Images

Si por el contrario, desea un programa más corto de posgrado, puede acceder a estas especializaciones.

Especialización en Servicio de Policía

Especialización en Investigación Criminal

Especialización en Informática Forense

Especialización en Derecho de Policía

Especialización Gerencia en Telemática

Especialización en Investigación de Accidentes de Transito

Especialización en Gestión Territorial de la Seguridad

Especialización Técnica Profesional en Poligrafía

Especialización en Gestión Ambiental

Especialización Técnica Profesional en Estudios de Niveles de Riesgo

Especialización en Gestión Aeronáutica (exclusivo para personal uniformado)

Especialización en Gerencia de la Seguridad de las Organizaciones

Especialización Técnica Profesional en Enfermería Canina

Especialización Tecnológica en Gestión Pública Territorial

Especialización en Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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También hay programas técnicos y tecnológicos, por si no desea cursar un programa tan largo.

Técnico Profesional en Servicio de Policía

Técnico Profesional en Protección y Seguridad a Personas e Instalaciones

Técnico Profesional en Inteligencia y Contrainteligencia Policial

Técnico Profesional en Control Ambiental

Técnico Profesional en Seguridad Vial

Técnico Profesional en Investigación Judicial.

Técnico Laboral por Competencias en Abastecimiento Aeronáutico

Técnico Laboral por Competencias en Mantenimiento

Técnico Laboral en Guía Canino para la Detección de Explosivos.

Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico

Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito

Tecnología en Derechos Humanos y Gestión Comunitaria.