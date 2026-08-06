Abren Universidad Policial de Colombia: estas son las listas de carreras y programas disponibles

Una nueva institución se incorporó hace algunas semanas al sistema de educación nacional. Se trata de la Universidad Policial, una institución que buscaría fortalecer la formación académica de los uniformados y también de la ciudadanía en general, que quiera aprender distintas habilidades. La institución nació para reemplazar la antigua Dirección de Educación Policial (DIEPO).
La entidad fue presentada como universidad el pasado 4 de agosto. Una de las dudas que tienen muchos es la que respecta a cuáles son los programas que se ofrecerán y cómo se puede realizar la inscripción a la institución.
En pregrado, la Universidad Policial tiene los siguientes programas:
- Administración Policial (virtual y presencial)
- Criminalística (con exclusividad para uniformados
- Licenciatura en Educación Comunitaria
Si opta por un posgrado, puede acceder a estas maestrías:
- Maestría en Gestión de la Seguridad
- Maestría en Criminología y Victimología
- Maestría en Investigación Criminal
- Maestría en Seguridad Pública
- Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense.
Si por el contrario, desea un programa más corto de posgrado, puede acceder a estas especializaciones.
- Especialización en Servicio de Policía
- Especialización en Investigación Criminal
- Especialización en Informática Forense
- Especialización en Derecho de Policía
- Especialización Gerencia en Telemática
- Especialización en Investigación de Accidentes de Transito
- Especialización en Gestión Territorial de la Seguridad
- Especialización Técnica Profesional en Poligrafía
- Especialización en Gestión Ambiental
- Especialización Técnica Profesional en Estudios de Niveles de Riesgo
- Especialización en Gestión Aeronáutica (exclusivo para personal uniformado)
- Especialización en Gerencia de la Seguridad de las Organizaciones
- Especialización Técnica Profesional en Enfermería Canina
- Especialización Tecnológica en Gestión Pública Territorial
- Especialización en Seguridad y Convivencia Ciudadana.
También hay programas técnicos y tecnológicos, por si no desea cursar un programa tan largo.
- Técnico Profesional en Servicio de Policía
- Técnico Profesional en Protección y Seguridad a Personas e Instalaciones
- Técnico Profesional en Inteligencia y Contrainteligencia Policial
- Técnico Profesional en Control Ambiental
- Técnico Profesional en Seguridad Vial
- Técnico Profesional en Investigación Judicial.
- Técnico Laboral por Competencias en Abastecimiento Aeronáutico
- Técnico Laboral por Competencias en Mantenimiento
- Técnico Laboral en Guía Canino para la Detección de Explosivos.
- Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico
- Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito
- Tecnología en Derechos Humanos y Gestión Comunitaria.