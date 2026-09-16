Así funcionará la restricción de celulares en colegios de Bogotá: estas son las reglas según el grado escolar

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció nuevas medidas para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con pantalla dentro de los colegios públicos y privados de la ciudad.

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La iniciativa busca crear ambientes escolares donde los estudiantes puedan concentrarse más en sus actividades académicas, fortalecer la convivencia y promover un uso responsable de la tecnología.

La iniciativa busca promover un uso responsable de la tecnología. Foto: Getty images / Montaje SEMANA

La norma, llamada “(Re)conectarnos para aprender”, establece que durante la jornada escolar los celulares deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes, incluyendo los momentos de descanso.

La medida aplica para estudiantes y también contempla orientaciones para otros integrantes de la comunidad educativa.

En este sentido, la normativa establece diferentes criterios para la utilización de pantallas dependiendo de la edad y el grado de los estudiantes. En los primeros niveles de formación se plantea evitar el uso de dispositivos digitales, priorizando actividades de interacción, exploración y aprendizaje presencial.

Para los niños de prejardín y ciclo inicial no se contempla el uso de pantallas dentro de las actividades escolares. En el caso de jardín, se permitirá un tiempo limitado de exposición: máximo 10 minutos seguidos y hasta 30 minutos distribuidos durante la jornada.

Los estudiantes de transición tendrán una regulación un poco más amplia, con un máximo de 15 minutos continuos y un acumulado de 30 minutos de utilización de dispositivos.

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En la educación básica primaria, los colegios podrán implementar herramientas digitales hasta por una hora acumulada, acompañando esta utilización con pausas activas que ayuden a reducir los periodos prolongados frente a las pantallas.

🏫 ¿Cuánto tiempo de pantalla es adecuado según la edad de las y los estudiantes?



La política '(Re)conectarnos Para Aprender' establece los límites para el uso de los dispositivos de acuerdo con el nivel de escolaridad, no se trata de eliminar la tecnología sino de crear un… pic.twitter.com/I6mAcHRaee — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) September 7, 2026

Para los grados sexto y séptimo, el tiempo permitido aumenta hasta dos horas acumuladas, manteniendo la recomendación de incluir descansos y actividades alternativas durante la jornada académica.

Finalmente, en los grados comprendidos entre octavo y once, no se establece un límite específico de tiempo cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos y bajo orientación educativa.