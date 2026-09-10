Educación

Regresa crédito del Icetex que había sido retirado para estudiantes universitarios

La línea estará disponible hasta el 15 de septiembre.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de septiembre de 2026 a las 6:04 p. m.
El crédito beneficiaría a miles de personas.
El crédito beneficiaría a miles de personas. Foto: SEMANA

El Icetex restableció el crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas, una línea que había sido retirada hace dos años y que vuelve a formar parte de la convocatoria nacional de crédito educativo para el periodo 2026-2.

Richard Caicedo, director del Icetex, y la ministra Viviane Morales.
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La inscripción para esta modalidad estará disponible hasta el 15 de septiembre y está dirigida a estudiantes matriculados en programas de pregrado de instituciones de educación superior privadas del país.

El crédito contempla un monto de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes por semestre, destinados a gastos de sostenimiento, que serán girados directamente a la cuenta del beneficiario.

El decreto ya estaría listo.
La entidad compartió detalles del crédito. Foto: Colprensa

De acuerdo con la entidad, el mecanismo establece que el estudiante pague el 30 % del crédito mientras cursa sus estudios y el 70 % restante después de graduarse.

El apoyo está destinado a cubrir gastos asociados con la permanencia en la educación superior, entre ellos libros, conexión a internet, dispositivos electrónicos, transporte, alojamiento y alimentación.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que la medida busca ampliar el acceso al crédito de sostenimiento entre estudiantes de instituciones públicas y privadas.

Se trata de un apoyo que ayuda a cubrir los gastos de necesidades que tiene cualquier estudiante de educación superior, sin distinción de estar matriculado en una universidad pública o privada. Estamos retornando el crédito educativo a cada persona que requiera este respaldo financiero”, afirmó.

Caicedo agregó: “Como Icetex, como Patria Milagro, les decimos a los jóvenes que nuestros servicios se están fortaleciendo y en esa ruta estamos trabajando para lograr más apoyo y mejores condiciones”.

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La línea de sostenimiento está dirigida a estudiantes de programas de pregrado, incluidos quienes cursan carreras de medicina en Colombia. Su adjudicación estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad de recursos.

Entre las condiciones se encuentra estar matriculado en una institución de educación superior pública o privada del país, tener nacionalidad colombiana y contar con un deudor solidario aprobado. Además, quienes tengan otra obligación vigente con el Icetex deberán haber pagado al menos el 50 % de esa deuda.

Sede del Icetex
Las personas pueden acceder al crédito por medio de la entidad. Foto: Icetex (icetex.gov.co)

La línea hace parte de la convocatoria nacional de crédito educativo, que también ofrece alternativas de financiación para programas de pregrado en Colombia, posgrados en el país o en el exterior, así como programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continuada, que incluye diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo.