Regresa crédito del Icetex que había sido retirado para estudiantes universitarios

El Icetex restableció el crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas, una línea que había sido retirada hace dos años y que vuelve a formar parte de la convocatoria nacional de crédito educativo para el periodo 2026-2.

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La inscripción para esta modalidad estará disponible hasta el 15 de septiembre y está dirigida a estudiantes matriculados en programas de pregrado de instituciones de educación superior privadas del país.

El crédito contempla un monto de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes por semestre, destinados a gastos de sostenimiento, que serán girados directamente a la cuenta del beneficiario.

La entidad compartió detalles del crédito. Foto: Colprensa

De acuerdo con la entidad, el mecanismo establece que el estudiante pague el 30 % del crédito mientras cursa sus estudios y el 70 % restante después de graduarse.

El apoyo está destinado a cubrir gastos asociados con la permanencia en la educación superior, entre ellos libros, conexión a internet, dispositivos electrónicos, transporte, alojamiento y alimentación.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que la medida busca ampliar el acceso al crédito de sostenimiento entre estudiantes de instituciones públicas y privadas.

“Se trata de un apoyo que ayuda a cubrir los gastos de necesidades que tiene cualquier estudiante de educación superior, sin distinción de estar matriculado en una universidad pública o privada. Estamos retornando el crédito educativo a cada persona que requiera este respaldo financiero”, afirmó.

Caicedo agregó: “Como Icetex, como Patria Milagro, les decimos a los jóvenes que nuestros servicios se están fortaleciendo y en esa ruta estamos trabajando para lograr más apoyo y mejores condiciones”.

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La línea de sostenimiento está dirigida a estudiantes de programas de pregrado, incluidos quienes cursan carreras de medicina en Colombia. Su adjudicación estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad de recursos.

Entre las condiciones se encuentra estar matriculado en una institución de educación superior pública o privada del país, tener nacionalidad colombiana y contar con un deudor solidario aprobado. Además, quienes tengan otra obligación vigente con el Icetex deberán haber pagado al menos el 50 % de esa deuda.

Las personas pueden acceder al crédito por medio de la entidad. Foto: Icetex (icetex.gov.co)

La línea hace parte de la convocatoria nacional de crédito educativo, que también ofrece alternativas de financiación para programas de pregrado en Colombia, posgrados en el país o en el exterior, así como programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continuada, que incluye diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo.