Ministra Viviane Morales anunció ayudas para usuarios de Icetex afectados por terremoto: se suspenderán los cobros por tres meses

La ministra de Educación, Viviane Morales, informó que la junta directiva del Icetex aprobó una serie de medidas para ayudar a aquellas personas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y que todavía tienen deudas con la institución.

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La decisión más importante es que se suspenderá el cobro de los créditos y se congelarán los intereses corrientes y moratorios. Además, se suspenderán las acciones de cobro y reportes a centrales de riesgo.

“Estas son una serie de medidas frente al tema de los intereses y los pagos que cobijará a unos 40 mil usuarios para aliviar las cargas que ha supuesto el impacto de este terremoto”, señaló.

Richard Caicedo, director del Icetex, explicó que estas medidas cobijarán a los beneficiaros de los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, que son las zonas más afectadas por cuenta del potente movimiento telúrico.

Las decisiones que se adoptaron fueron:

La suspensión del cobro del crédito del Icetex durante los próximos tres meses.

El congelamiento de generación de intereses corrientes y moratorios por el mismo periodo mencionado.

La suspensión del cobro administrativo, prejurídico y jurídico, así como el reporte a entidades de riesgo, a centrales de riesgo y la expedición de recibos de pago.

También se interrumpe el proceso de cobro al paso de cobro de obligaciones que así lo ameriten.

Caicedo precisó que estas medidas se ampliarán hasta el próximo 15 de septiembre y también se ampliará la convocatoria que hay al crédito educativo actual para que más estudiantes puedan acceder a los beneficios del crédito en las instituciones de educación superior.

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Asimismo, anunció que el programa Expertos, que lidera la Oficina de Relaciones Internacionales, creará una convocatoria con unos requerimientos específicos de acuerdo a las necesidades de cada institución.

“Vamos a tener expertos internacionales acompañando en procesos a profesores y estudiantes del orden psicosocial, también pedagógico y también expertos en construcciones para prestar el servicio educativo”, comentó.

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex. Foto: Colprensa

La ministra Morales cerró diciendo que se trata de un esfuerzo del Gobierno de Abelardo De La Espriella para seguir respondiendo de manera eficaz ante la emergencia por el terremoto.