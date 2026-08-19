Secretaría de Educación de Pereira reveló qué pasará con las universidades tras el fuerte terremoto

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto afectó a varios territorios del país y Pereira fue una de las ciudades que sintió con mayor intensidad el movimiento telúrico, pues se reportaron víctimas y pérdidas materiales.

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Por esta razón, muchos ciudadanos aún no han podido retomar completamente sus actividades cotidianas, mientras continúan las labores de atención y la llegada de ayudas para las personas afectadas.

Ante las dudas sobre el regreso a las actividades académicas presenciales, la Secretaría de Educación de Pereira explicó cómo se tomarán las decisiones en las instituciones de educación superior.

Según la entidad, las universidades son las responsables de determinar cuándo podrán retomar las actividades presenciales, debido a que cuentan con autonomía para establecer sus propios protocolos y calendarios académicos.

Esto pasará con las universidades en Pereira tras el movimiento telúrico. Foto: Getty Images

La decisión deberá estar relacionada directamente con el estado de la infraestructura de cada campus. Por esta razón, antes de autorizar el regreso de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria, las instituciones deberán tener en cuenta las evaluaciones técnicas realizadas a sus instalaciones.

Además, las universidades deberán seguir las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional frente a las condiciones de seguridad y continuidad de las actividades académicas después de una emergencia de este tipo.

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De esta manera, no hay una fecha única de regreso a clases presenciales para todas las universidades de Pereira. Cada institución tendrá que analizar los resultados de sus revisiones y, a partir de estos, informar a sus estudiantes y trabajadores qué medidas adoptará.

Por ahora, los estudiantes deberán permanecer atentos a los comunicados oficiales de sus respectivas universidades, que serán las encargadas de informar cualquier cambio en las jornadas académicas, así como las condiciones establecidas para el retorno a los campus.

La prioridad, según las directrices entregadas, es que cualquier decisión sobre la presencialidad esté respaldada por las correspondientes evaluaciones de infraestructura y permita garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades universitarias.