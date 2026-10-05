¿Qué puede pasar mañana si hoy un estudiante no domina las matemáticas? Tres retos que dejan las pruebas PISA

Calcular cuánto se ahorrará realmente con una promoción del 30 %. Revisar una factura de servicios públicos y detectar un cobro inusual. Entender las instrucciones de un medicamento. Comparar dos planes de telefonía antes de tomar una decisión. Son situaciones cotidianas que la mayoría de las personas resuelve casi sin pensarlo. Los resultados más recientes de las pruebas PISA para Colombia sugieren que, para muchos jóvenes, estas tareas podrían representar un mayor desafío.

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La evaluación internacional aplicada a estudiantes de 15 años reveló que apenas el 29 % de los alumnos colombianos alcanzó el nivel mínimo esperado en matemáticas. Dicho de otra manera, cerca de siete de cada diez no demostraron las competencias básicas que la OCDE considera necesarias para desenvolverse adecuadamente en situaciones que exigen razonamiento matemático elemental.

La situación tampoco es alentadora en lectura. Menos de la mitad de los estudiantes alcanzó el nivel básico de desempeño. Eso implica dificultades para identificar ideas principales, localizar información relevante o interpretar correctamente textos de complejidad moderada.

Niño estudiando Foto: Getty Images

La discusión va mucho más allá de las notas escolares, puesto que las competencias matemáticas y lectoras están estrechamente relacionadas con la capacidad de aprender nuevas habilidades, adaptarse a entornos laborales cambiantes y tomar decisiones informadas en la vida diaria.

¿Por qué el problema parece repetirse cada vez que se publican los resultados de PISA?

Para expertos en educación, una parte de la respuesta está en la acumulación de vacíos de aprendizaje desde los primeros años de formación. Cuando un estudiante avanza de grado sin dominar habilidades fundamentales, las dificultades terminan trasladándose a contenidos cada vez más complejos.

“Uno de los grandes retos de Colombia es pasar de una lógica centrada únicamente en cubrir contenidos a una lógica de construir capacidades”, afirma Gabriela Cordova, gerente de Franquicias de Kumon.

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La reflexión coincide con una discusión cada vez más frecuente entre especialistas: cuánto del sistema educativo está concentrado en completar programas académicos y cuánto en garantizar que los estudiantes realmente comprendan y puedan aplicar lo aprendido.

Tres tareas pendientes para los próximos cinco años

Consultada sobre qué se podría hacer distinto de cara al próximo ciclo de PISA, la experta de Kumon propone tres frentes de acción para el país:

Trabajar los fundamentos desde temprano y asegurar su dominio, en lugar de esperar a que las brechas se hagan evidentes en grados superiores. Individualizar más los procesos de aprendizaje, reconociendo que no todos los estudiantes parten del mismo punto ni necesitan la misma cantidad de práctica. Formar estudiantes que aprendan por sí mismos, desarrollando autonomía, concentración y pensamiento crítico, y no solo acumulando contenidos.

La publicación de PISA 2025 deja una pregunta abierta para familias, colegios y responsables de política pública. Más allá de los puntajes y los rankings internacionales, el desafío consiste en lograr que más jóvenes desarrollen herramientas para comprender, analizar y aprender de forma independiente durante toda su vida.

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“Los resultados de PISA deben ser una oportunidad para preguntarnos no solamente cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, sino cómo están aprendiendo y qué capacidades estamos desarrollando para que puedan seguir aprendiendo durante toda la vida”, concluye Gabriela Cordova.