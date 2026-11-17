La inteligencia artificial puede resolver una operación matemática, redactar un ensayo o explicar una lectura en cuestión de segundos. Para los niños, estas herramientas pueden abrir nuevas formas de practicar, resolver dudas y explorar temas que despiertan su curiosidad. El desafío para padres y educadores consiste en lograr que esa facilidad tecnológica se traduzca en aprendizaje real.

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Una investigación de Cambridge University Press & Assessment, basada en experiencias de 15 docentes de 13 países, analizó cómo integrar la inteligencia artificial generativa en la enseñanza sin que sustituya procesos esenciales del aprendizaje. El informe, centrado en la enseñanza del inglés, recomienda que los estudiantes cuestionen las respuestas generadas por la IA para identificar posibles errores y reconocer cuándo pueden ayudarlos a comprender mejor y cuándo terminan haciendo el trabajo que les corresponde. Sus hallazgos abren una conversación relevante para la educación infantil en otras áreas.

Con la ley se busca asegurar el espacio estudiantil de los niños y los jóvenes Foto: Getty Images / Klaus Vedfelt

“La tecnología puede ofrecer respuestas inmediatas, pero aprender implica desarrollar la capacidad de ser autónomo. El reto es que los niños utilicen la inteligencia artificial para ampliar lo que comprenden, no para renunciar a pensar”, señala Gabriela Cordova, gerente de Franquicias de Kumon en Colombia.

¿Cómo aprovechar la IA sin dejar que haga la tarea por ellos?

En matemáticas, llevar los números a la vida cotidiana. Calcular cuánto cuesta una compra, comparar precios o repartir porciones permite practicar operaciones y razonar antes de buscar una respuesta en una aplicación. En español, escuchar primero la propia interpretación. Después de leer un cuento o una noticia, pedirle al niño que cuente qué entendió y por qué. Con esa versión en mano, la IA sirve para contrastarla o aclarar dudas. En inglés, practicar un poco cada día. Leer un texto corto, aprender expresiones nuevas o describir actividades cotidianas ayuda a consolidar conocimientos. Una herramienta de IA puede servir para practicar una conversación o verificar una traducción, siempre que el niño intente expresarse primero. Ante una dificultad, anotar primero qué se probó. Si el niño no encuentra cómo avanzar, el adulto puede ofrecerle una pista para que descubra el siguiente paso, como hacen las orientadoras en Kumon: acompañan el proceso sin dar la respuesta. La IA queda como último recurso, solo para ofrecer una pregunta orientadora. Partir de lo que el niño ya sabe y avanzar en pasos pequeños ayuda a evitar la frustración.

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“Cuando un estudiante aprende a resolver problemas por sí mismo, también desarrolla la capacidad de analizar, cuestionar y no aceptar cualquier respuesta como verdadera. Esa habilidad de pensamiento crítico es especialmente importante frente a la inteligencia artificial: antes de confiar en lo que ofrece, necesita tener criterio para evaluar si tiene sentido y si realmente lo comprende”, agrega Cordova.

Con la llegada de las vacaciones de fin de año, los niños tendrán más tiempo para explorar, jugar y aprender fuera del colegio. Es una buena oportunidad para fomentar pequeños hábitos que mantengan viva su curiosidad y autonomía: antes de pedirle una respuesta a la inteligencia artificial, vale la pena darles espacio para pensar, intentarlo y descubrirla por sí mismos.