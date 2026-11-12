Jóvenes a la E-6 en Bogotá: así puede postularse a la convocatoria para acceder a oportunidades de educación superior

Bogotá sigue apostándole a la educación con la nueva convocatoria de Jóvenes a la E, que habilitó las inscripciones desde el pasado 7 de noviembre y le dará tiempo a los interesados para aplicar hasta el viernes 13 de este mismo mes.

Según anunció la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), esta nueva oportunidad de formación está dirigida a bachilleres que ya se encuentren inscritos en los procesos de admisión de las instituciones oficiales participantes y que tengan previsto comenzar sus estudios durante el primer semestre de 2027.

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En el caso del SENA, podrán participar quienes proyecten iniciar su proceso educativo en el primer trimestre del mismo año. En total, esta convocatoria ofrecerá 1.490 beneficios con el propósito de apoyar la permanencia en la educación superior.

Universidades participantes

Para esta ocasión, la estrategia se concentra en cinco instituciones públicas de educación superior, las cuales son: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Bogotá.

Paso a paso para postularse

Lo primero que se debe hacer es ingresar al siguiente enlace www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias.

Una vez allí, seleccionar la opción Convocatoria Jóvenes a la E 6 - Educación Superior en Instituciones Públicas.

Posteriormente, se debe iniciar el proceso de registro en la plataforma SICORE o iniciar sesión en caso de que ya se haya creado una cuenta dando clic en el botón Inscribirse .

. El siguiente paso es completar y validar la información personal registrada en cada recuadro. Es fundamental hacer clic en “Guardar” y comprobar que todo está bien cuando el círculo rojo pasa a ser azul. Con el botón “Siguiente” se pueden seguir diligenciando los datos.

También se deben cargar los documentos requeridos.

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Enseguida, seleccionar la institución y el programa académico en el que se encuentra inscrito.

Por último, para finalizar la inscripción, es importante verificar que llegue al correo electrónico el mensaje de confirmación.

Para consultar los lineamientos y requisitos completos de la convocatoria en, los interesados pueden ingresar a www.agenciaatenea.gov.co.

Ante cualquier duda o inquietud, también estará habilitada la Línea de Atención al Ciudadano de Atenea, al (601) 666 00 06, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.