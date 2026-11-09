Gobierno De La Espriella anuncia transformación en la Universidad Nacional

En representación del Gobierno nacional, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, anunció una inversión de $70.000 millones en la Universidad Nacional que tendrá como destino una transformación académica en materia de medicina.

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El anuncio fue hecho durante la sesión n.º 20 del Consejo Superior Universitario (CSU), que presidió en el MinEducación en representación del Gobierno nacional, y explicó que los recursos están respaldados por la Resolución 030222 del 30 de octubre de 2026.

Se trata de la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica (Citfarma), una edificación que se construirá en una apuesta por el fortalecimiento de la universidad pública y la recuperación de capacidades científicas estratégicas para Colombia, respondiendo a una solicitud de años.

Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Foto tomada de redes sociales.

“No podemos ver esto como la construcción de unos muros, sino como la consolidación de lugares de encuentro comunitario, tejido educativo, que superan brechas y que generan confianza en la universidad”, dijo la ministra Hoyos.

Así, el Gobierno nacional responde a una solicitud de los estudiantes que desde hace años alegan deficiencias en la infraestructura del actual edificio de Farmacia. El deterioro de las instalaciones provocó su cierre parcial hace dos años, afectando laboratorios, proyectos y grupos de investigación, así como actividades académicas fundamentales.

Ahora, con esta inversión se garantizará la innovación de este importante espacio para los estudiantes y, en consecuencia, para la medicina colombiana.

Por su parte, el rector de la universidad, José Ismael Peña, destacó el alcance de la decisión: “La noticia que nos acaba de dar la Ministra de Educación en el Consejo Superior Universitario rompe 10 años de espera de una solución efectiva para los problemas de infraestructura de los laboratorios de Farmacia en la UNAL”.

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Las obras comenzarán el próximo año, según el rector de la institución y la decana de la Facultad de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado, explicó el alcance científico del nuevo centro:

“El Citfarma conecta el conocimiento científico con el país, su autonomía farmacéutica y el bienestar en salud de los colombianos”. Esta inversión representa una apuesta estratégica para conectar el conocimiento científico con las necesidades del país, contribuir a la autonomía sanitaria y generar soluciones para la salud y el desarrollo del país.