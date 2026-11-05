La inteligencia artificial, la analítica de datos y las nuevas herramientas digitales están abriendo oportunidades para transformar la enseñanza, personalizar el aprendizaje y fortalecer la gestión de las instituciones educativas. Este 10 de noviembre, Ceinfes y Foros Semana conversarán sobre estos desafíos.

La educación enfrenta nuevos retos que invitan a repensar no solo la manera de enseñar y aprender, sino también la forma en que las instituciones educativas acompañan a sus estudiantes, apoyan a sus docentes y gestionan sus procesos. En este escenario, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas clave para explorar nuevas posibilidades de transformación.

¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial para personalizar las experiencias de aprendizaje? ¿De qué manera la analítica de datos puede contribuir a mejorar los resultados académicos? ¿Cómo facilitar la labor de los docentes y fortalecer la autonomía de las instituciones educativas?

Estas preguntas serán el punto de partida de la conversación digital ¿Cómo conectar tecnología, innovación y aprendizaje?, que realizarán Ceinfes y Foros Semana el próximo 10 de noviembre, a las 10:00 a. m., con la participación de Iván Carvajal Martínez, CEO de Ceinfes, y Sandra Carvajal, líder de Desarrollo de Foros Semana.

Ceinfes, una compañía colombiana con más de 13 años de trayectoria en el sector educativo, que busca transformar la educación para impulsar el crecimiento de las personas, las instituciones y la sociedad, aportará su visión para analizar cómo las nuevas herramientas tecnológicas pueden contribuir a construir experiencias educativas más personalizadas, flexibles e integrales, que respondan a las necesidades de estudiantes, docentes e instituciones.

Uno de los principales desafíos está en facilitar el trabajo de los educadores. La incorporación de herramientas que optimicen los procesos de evaluación, análisis de resultados y retroalimentación puede permitirles dedicar más tiempo al acompañamiento pedagógico y al desarrollo de sus estudiantes.

Asimismo, la tecnología y la inteligencia artificial ofrecen oportunidades para reconocer las fortalezas y las áreas de mejora de cada estudiante, mediante experiencias de preparación y seguimiento que integren tanto el desempeño académico como el desarrollo socioemocional.

Otro aspecto fundamental es la gestión institucional. Las soluciones basadas en analítica de datos permiten integrar información, identificar oportunidades de mejora y orientar decisiones académicas y estratégicas, de acuerdo con las características y prioridades de cada colegio.

En este contexto, Ceinfes, que ofrece servicios de diagnóstico, evaluación y análisis para orientar las decisiones educativas, presentará su apuesta por el Metaverso Ceinfes: Diferentes dimensiones. Un universo de posibilidades, una propuesta que reúne seis nuevas soluciones educativas basadas en inteligencia artificial, analítica de datos, acompañamiento pedagógico y desarrollo socioemocional.

La iniciativa contempla cuatro dimensiones de transformación: enseñanza, aprendizaje, autonomía y crecimiento institucional. A través de ellas, busca responder a diferentes necesidades de las comunidades educativas y acompañar la evolución de las instituciones.

La conversación será una oportunidad para reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar la tecnología y la innovación en la construcción de modelos educativos que respondan a los desafíos actuales y amplíen las posibilidades de enseñanza y aprendizaje.